Rebecca White, une thérapeute tuée par un ex-patient aux USA

Aux États-Unis, une femme de 44, thérapeute, est décédée le 19 janviers, alors qu’elle exercait. En effet, la quadragénaire s’occupait d’un de ses patients, lorsqu’elle a été attaquée au cours d’une séance par une personne qu’elle connaissait bien. Le suspect, Michael Smith, était un patient suivi pour une lourde pathologie psychologique.

Alertés, les secours se son rapidement rendus sur place. Cependant, ils n’ont rien pu faire. Sur les lieux du drame, ils ont retrouvé la thérapeute inanimée. L’agresseur supposé était un patient anciennement suivi dans l’établissement. Il avait été libéré de prison en 2022 et figurait dans les fichiers de délinquants sexuels.

Une thérapeute agressée en pleine consultation

L’enquête a permis de découvrir qu’il souffrait d’un trouble de la personnalisé antisociale. Un suivi psychologique était nécessaire pour lui, afin de l’accompagner dans son parcours de soins et surtout, éviter qu’ils ne retombent dans ses travers. Les raisons de son passage à l’acte sont, à l’heure actuelle, inconnues.

Lors de l’agression, l’autre patient présent dans le cabinet et qui avait sa session en cours, a tenté de s’interposer. Il a été grièvement blessé en cherchant à protéger la thérapeute. Il aurait reçu une dizaine de coups de couteau. Toujours en vie lorsque les secours sont arrivés sur site, il a rapidement été pris en charge. Son état serait stable mais l’homme a avoué être terriblement choqué.

La famille proche de Rebecca White, dans l’incompréhension

La famille de Rebecca White fait part de son incompréhension. Celle-ci ne comprend pas comment un tel drame a pu se dérouler alors que des mécanismes de contrôle ont été mis en place au sein de l’établissement. Les proches de la victime espèrent que la lumière sera faite sur les circonstances entourant ce drame et surtout, que des mesures de sécurité soient mises en place pour éviter qu’un tel drame ne se reproduise.