Sénégal : Coordination sécuritaire autour des combats de lutte

À mesure que la saison de lutte entre dans une phase marquée par de grandes affiches, la question de la sécurité s’impose avec acuité. À Dakar, l’affluence massive autour des combats et l’intensité de l’engouement populaire obligent les autorités à anticiper les risques afin de préserver l’ordre public et la sécurité des personnes.

Sécurité publique à Dakar au centre des préoccupations

Le Gouverneur de la région de Dakar, Ousmane Kane, a convoqué une réunion de concertation prévue le mercredi 7 janvier 2026 à la Gouvernance de Dakar. Cette rencontre vise à renforcer les mesures de prévention et de sécurisation liées à l’organisation des combats de lutte dans la capitale.

Toutes les composantes de l’administration et de la sécurité sont appelées à y prendre part. Les préfets de département, les responsables de la Gendarmerie nationale, de la Police et des Sapeurs-pompiers, ainsi que les structures chargées des infrastructures sportives et de la jeunesse et des sports, sont conviés afin de coordonner leurs actions. L’objectif est de mieux encadrer les manifestations sportives et de limiter les incidents susceptibles d’accompagner les grands rassemblements.

Organisation de la lutte face à une popularité massive

Au fil des années, la lutte sénégalaise s’est transformée en un phénomène sportif majeur. Structurée, professionnalisée et fortement médiatisée, elle mobilise aujourd’hui davantage de public que toute autre discipline lors des grands événements. Les combats attirent des foules considérables dans les arènes et rassemblent des millions de téléspectateurs, ce qui accroît directement les exigences en matière de sécurité et de gestion des flux.

Cette popularité explique la forte implication des acteurs du secteur dans la réunion annoncée. Le Comité national de gestion de la lutte, les présidents d’écuries et d’écoles de lutte, les associations de lutte avec et sans frappe, ainsi que les promoteurs, managers, entraîneurs et amateurs sont attendus. Les communicateurs traditionnels, acteurs essentiels de l’animation des combats, sont également associés aux échanges en raison de leur rôle dans la mobilisation du public.

En réunissant l’ensemble des parties prenantes, les autorités de Dakar entendent adapter l’organisation des combats de lutte à une réalité marquée par une affluence toujours plus importante. Cette concertation vise à concilier la ferveur populaire autour de la discipline et l’exigence de sécurité, afin que la saison de lutte se déroule dans des conditions maîtrisées et respectueuses de l’ordre public.