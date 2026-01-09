Sénégal : Iliman Ndiaye libère les Lions face au Mali

Le Sénégal a validé son billet pour le dernier carré après un quart de finale accroché face au Mali, conclu sur une victoire acquise au terme d’un match tendu et riche en enseignements. Bousculés d’entrée, les Lions de la Teranga ont su faire preuve de maîtrise collective et d’efficacité au moment décisif, confirmant leur solidité dans les grands rendez-vous continentaux.

Un quart sous haute tension

Dès les premières minutes, la sélection sénégalaise a été mise à l’épreuve. Une situation litigieuse dans la surface, impliquant Kalidou Koulibaly, a bien failli faire basculer la rencontre. Après recours à l’assistance vidéo, l’arbitre a toutefois maintenu sa décision, permettant aux Lions de rester dans leur plan de jeu.

Le Mali, entreprenant et bien organisé, a cherché à imposer sa possession, tandis que le Sénégal a opté pour une approche plus mesurée, s’appuyant sur la vitesse de ses couloirs. À gauche, les projections répétées d’El Hadji Malick Diouf ont étiré le bloc adverse et créé des déséquilibres, sans concrétisation immédiate.

Le tournant est venu d’une phase offensive mieux construite. Une accélération côté droit, suivie d’un centre précis, a provoqué une hésitation du portier malien. Opportuniste et parfaitement placé, Iliman Ndiaye a conclu pour offrir l’avantage au Sénégal. Auteur d’une prestation complète, il s’est imposé comme l’homme du match, symbole d’une équipe capable d’élever son niveau dans les moments clés.

Héritage et adversaires potentiels

Cette qualification marque la septième demi-finale du Sénégal en Coupe d’Afrique des Nations, une statistique qui illustre la régularité des Lions au plus haut niveau. Sacrés champions d’Afrique en 2022, ils poursuivent leur parcours avec l’ambition de confirmer leur statut parmi les références du continent.

Pour une place en finale, le Sénégal pourrait être opposé à l’une des deux grandes nations encore en lice dans l’autre partie du tableau : l’Égypte ou la Côte d’Ivoire. Deux adversaires au pedigree solide, dont l’identité finale dépendra du résultat de leur confrontation.

En attendant de connaître son futur rival, la sélection sénégalaise peut savourer une qualification obtenue avec sang-froid et efficacité. Une victoire qui renforce la confiance du groupe et maintient intact l’espoir d’un nouveau sacre continental.