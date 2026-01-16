Sénégal : L’Assemblée Nationale ouvre les auditions sur le dossier Softcare

La commercialisation des produits de marque Softcare entre dans une phase décisive au Sénégal. La Mission d’information parlementaire chargée d’examiner ce dossier a officiellement lancé ses auditions, marquant une nouvelle étape dans l’examen des conditions ayant entouré le retrait puis la remise sur le marché de ces produits. L’initiative vise à apporter des réponses claires aux préoccupations persistantes des consommateurs et à préciser les responsabilités administratives éventuelles.

Mission parlementaire et auditions Softcare

Placée sous la présidence de l’honorable Khady Sarr, la mission, instituée conformément aux règles de l’Assemblée nationale, a entamé ses travaux par une série d’auditions formelles. Les députés entendent reconstituer, de manière méthodique, la succession des décisions administratives et techniques qui ont conduit aux choix opérés concernant Softcare.

Les auditions porteront sur l’action des autorités de régulation, des ministères compétents, de l’opérateur concerné et de toute structure jugée utile à l’établissement des faits. La mission prévoit également une visite de terrain chez l’opérateur afin d’examiner, sur site, les conditions de production, d’entreposage et de traçabilité, ainsi que le respect des exigences de conformité et de contrôle qualité.

Fortes attentes des consommateurs

Ces travaux parlementaires interviennent alors que le dossier Softcare demeure au centre de vives réactions. Les conclusions attendues de la mission conjointe des services sanitaires n’ont pas encore été rendues publiques, tandis qu’une plainte annoncée début janvier auprès de l’organe national de lutte contre la corruption relance le débat sur la gestion administrative du dossier et la protection des consommateurs.

En amont, le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique avait annoncé, par communiqué en décembre, le déploiement immédiat d’une mission associant ses services à ceux du Ministère du Commerce et de l’Industrie. Cette initiative visait à répondre aux interrogations nées de la polémique et à encadrer l’examen sanitaire et commercial des produits concernés.

Avec l’ouverture des auditions parlementaires, le processus d’éclaircissement gagne en intensité. Les travaux annoncés, fondés sur une approche contradictoire et documentée, doivent permettre d’établir des faits précis et de restaurer la confiance du public. Les conclusions de la mission seront attendues comme un jalon déterminant pour la transparence administrative et la sécurité des consommateurs au Sénégal.