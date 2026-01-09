Sénégal : les Lions affichent calme et détermination avant le choc face au Mali

À quelques heures d’un quart de finale très attendu, l’atmosphère autour de la sélection sénégalaise se distingue par une sobriété assumée. Pas d’excès de confiance ni de discours tapageur. Le staff des Lions et les joueurs cadres privilégient un message clair, centré sur la maîtrise collective, le respect de l’adversaire et l’exigence du très haut niveau à ce stade de la compétition.

Un quart de finale abordé avec lucidité par les Lions

En conférence de presse, le sélectionneur Pape Thiaw a tenu à poser le cadre. Le Mali est présenté comme un adversaire solide, capable de résister à la pression et de faire preuve d’une grande discipline, y compris dans des situations défavorables. Ce constat alimente un mot d’ordre simple transmis au groupe sénégalais : vigilance permanente et rigueur dans chaque phase de jeu.

Aux côtés du sélectionneur, le milieu Pape Guèye a illustré l’état d’esprit du vestiaire. Le discours insiste sur la gestion émotionnelle du match, la concentration et l’importance de rester fidèle aux principes collectifs. L’objectif affiché n’est pas de répondre au statut de favori par des déclarations, mais par des actes sur le terrain.

Une opposition préparée avec respect et ambition partagée

Du côté malien, la tonalité est différente mais tout aussi mesurée. Le sélectionneur Thomas Saintfiet reconnaît la qualité du Sénégal, souvent cité parmi les références du continent pour sa stabilité et son équilibre entre défense et attaque. Cette reconnaissance n’est toutefois pas synonyme de résignation. Les Aigles affirment avoir préparé cette rencontre avec sérieux et méthode, convaincus de pouvoir rivaliser.

Le milieu Lassana Coulibaly incarne cette confiance maîtrisée. Le groupe malien affiche une ambition assumée, nourrie par son parcours et par la certitude que le match se jouera sur des détails précis, notamment l’intensité, la discipline tactique et la capacité à rester compact face à la pression sénégalaise.

À l’approche de ce Sénégal Mali, les deux sélections avancent avec des certitudes différentes mais une même exigence de performance. D’un côté, les Lions misent sur leur expérience et leur maîtrise collective. De l’autre, les Aigles revendiquent leur solidité mentale et leur préparation minutieuse. Cette convergence entre respect mutuel et ambition sportive promet un quart de finale disputé, où chaque décision et chaque moment de concentration pourraient peser lourd dans l’issue de la rencontre.