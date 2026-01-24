Sénégal - Maroc : « Je suis conscient de mon erreur » reconnaît Saïbari

La finale de la CAN 2025 restera gravée dans les mémoires pour des raisons qui dépassent le score final. Sous une pluie battante, le 18 janvier dernier, un incident a éclaté autour d’Edouard Mendy, le gardien sénégalais. Plusieurs joueurs marocains, accompagnés de ramasseurs de balle, ont tenté à maintes reprises de subtiliser ou de jeter la serviette du portier des Lions de la Teranga. Cet objet, pourtant banal en apparence, permettait à Mendy de garder ses gants secs et d’assurer ses arrêts sous les trombes d’eau. La situation a pris une tournure surréaliste lorsque Yehvann Diouf, le gardien remplaçant sénégalais, a dû intervenir physiquement pour protéger la serviette, allant jusqu’à être plaqué au sol par des ramasseurs. Parmi les acteurs de cette séquence controversée figurait Ismael Saibari, milieu de terrain marocain, dont les gestes ont suscité l’indignation bien au-delà des frontières africaines. Quelques jours après cette finale marquée par la victoire du Maroc, le joueur a décidé de sortir du silence.

Saibari présente ses excuses à Edouard Mendy après la polémique

Après la rencontre, Ismael Saibari a posé un acte fort en se rendant à l’hôtel où séjournait la délégation sénégalaise. Face à Edouard Mendy, le milieu de terrain marocain a reconnu avoir franchi une ligne. Des images de leur poignée de main prolongée ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, témoignant d’un moment de réconciliation sincère entre les deux hommes. « Je suis conscient de mon erreur. C’est pourquoi j’ai présenté mes excuses », a déclaré Ismael Saibari confirme ESPN. Le milieu de terrain marocain a expliqué que la situation avait dérapé à cause de l’émotion intense qui régnait pendant cette finale sous haute tension. Cette franchise du joueur du PSV Eindhoven témoigne d’une réelle prise de conscience après coup, loin de la fièvre qui caractérise souvent les grandes finales continentales.

Le joueur a raconté comment la gravité de ses actes lui est apparue une fois l’euphorie retombée. « Quand je suis rentré chez moi, j’ai vu à quel point cela avait mal tourné », a-t-il confié. Cette prise de recul l’a poussé à agir rapidement pour réparer son erreur. Saibari a immédiatement contacté un membre de la délégation sénégalaise par message pour présenter ses excuses, avant de s’excuser directement auprès d’Edouard Mendy à l’aéroport. Cette double démarche montre que le milieu offensif ne s’est pas contenté de paroles en l’air, mais a multiplié les gestes concrets de réconciliation.

Le football africain entre rivalité et esprit sportif

Cette affaire soulève des questions sur les limites du jeu psychologique dans le football de haut niveau. Si les tentatives de déstabilisation de l’adversaire font partie intégrante de la compétition, certaines actions peuvent basculer dans l’antisportivité. L’incident de la serviette a provoqué un débat continental sur ce qui relève de la stratégie légitime et ce qui constitue une entrave au bon déroulement du match. La CAF n’a pas ouvert d’enquête disciplinaire, considérant probablement que les excuses présentées par Saibari suffisaient à clore le chapitre.