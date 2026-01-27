Sénégal - Maroc : la FIFA se prononce sur les sanctions internationales

Malgré leur victoire la Coupe d’Afrique des Nations (1-0) en finale contre le Maroc, le Sénégal retient son souffle. En effet, alors qu’un pénalty a été sifflé en faveur de Brahim Diaz en toute fin de rencontre, les Lions de la Teranga ont quitté la pelouse en guise de protestation.

Ces derniers se sont estimés lésés, arguant par la suite, que l’arbitre de la rencontre n’avait même pas pris la peine de vérifier à la VAR si leur but, inscrit quelques minutes plutôt tôt mais invalidé, n’était finalement viable. Une fin de rencontre sous tensions. D’ailleurs, la CAF (Confédération Africaine de Football) se positionnera sous peu, sur d’éventuelles sanctions.

La CAF s’apprête à se positionner sur le « dossier » Sénégal

Celles-ci pourraient viser des joueurs, des membres du staff ou la fédération sénégalaise. Le sélectionneur Pape Thiaw est particulièrement exposé, les rapports évoquant un rôle actif dans la décision collective de quitter le terrain. Un premier élément pourrait toutefois laisser entendre que de décision… Il n’y aura pas.

La FIFA s’est effectivement emparée du dossier. La ligne est claire, aucune sanction à l’échelle internationale n’est envisagée. Si certains pouvaient craindre pour la place du Sénégal à la Coupe du Monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, les Lions de la Teranga seront bien présents.

La FIFA ne prévoit pas de sanctions à l’échelle internationale

Cette décision n’a pas empêché la FIFA de critiquer et pointer du doigt la façon dont s’est déroulée la finale de la CAN. Celle-ci a notammentdénoncé le triste spectacle observé en tribunes, qui ne rend pas hommage au football africain et à la qualité de l’organisation. Notons que cette prise de position ne signifie pas que la CAF ne sévira pas. En effet, des sanctions à l’encontre de joueurs ou dirigeants pourraient être annoncées par les instances du football africain.