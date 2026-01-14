Sénégal : Sadio Mané envoie les Lions en finale de la CAN face à l’Égypte

Le Sénégal a validé son billet pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations après une victoire serrée mais maîtrisée face à l’Égypte (1-0). Au cœur de ce succès, Sadio Mané, auteur de l’unique but de la rencontre, a su faire basculer un duel longtemps indécis. Les Lions retrouvent ainsi la dernière marche de la compétition pour la quatrième fois de leur histoire, portés par une prestation collective solide et une efficacité retrouvée au moment clé.

Maîtrise collective et impact de Sadio Mané

Dès l’entame, le Sénégal a imposé un tempo élevé, multipliant les initiatives offensives et les situations dangereuses. Les combinaisons sur les côtés, les projections rapides et la pression constante ont maintenu l’adversaire sous tension. Malgré une première période sans but, la domination sénégalaise s’est affirmée par la qualité du pressing et la discipline défensive, limitant les options de relance de l’Égypte.

La différence est finalement venue d’une action décisive conclue par Mané, dont le sang-froid a récompensé l’insistance des Lions. Derrière, la défense sénégalaise a fait preuve de rigueur, sécurisant l’avantage jusqu’au coup de sifflet final et confirmant la solidité d’un groupe qui a su gérer les temps faibles sans rompre.

Publicité

Ambitions du Sénégal face au Maroc ou au Nigeria

Cette qualification ouvre la voie à une finale très attendue, où le Sénégal affrontera le vainqueur de l’autre demi-finale entre le Maroc et le Nigeria. L’enjeu est clair : tenter de décrocher une deuxième couronne continentale. Les Lions arrivent à ce rendez-vous avec des certitudes, une confiance nourrie par la constance affichée tout au long du tournoi et l’expérience acquise lors des grandes échéances.

En atteignant une nouvelle finale de la Coupe d’Afrique des nations, le Sénégal confirme son statut parmi les références du continent. Reste désormais à transformer cette dynamique en titre, face à un adversaire de très haut niveau, pour inscrire un peu plus cette génération dans l’histoire du football africain.