Sénégal : Sadio Mané s’exprime sur son avenir en sélection

Au soir d’une nouvelle performance décisive, Sadio Mané a laissé entrevoir un tournant important de sa carrière internationale. Qualifiés pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations après une victoire face à l’Égypte, les Lions de la Teranga poursuivent leur parcours sans faute. Mais au-delà du résultat sportif, les déclarations du numéro 10 ont rapidement capté l’attention du public et relancé le débat autour de son avenir en sélection.

Une qualification en finale marquée par Mané

Le mercredi 14 janvier 2026, le Sénégal s’est imposé 1-0 face à l’Égypte au Grand Stade Ibn Batouta de Tanger, lors de la première demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Le but inscrit à la 78e minute par Sadio Mané a suffi pour faire la différence et envoyer les Lions en finale. Cette victoire confirme la solidité d’un groupe toujours invaincu dans le tournoi, emmené par des cadres comme Édouard Mendy, et renforce l’ambition sénégalaise de conserver son statut au sommet du football africain.

C’est à l’issue de cette rencontre que Mané, visiblement ému, a exprimé sa joie de disputer ce qu’il présente comme sa dernière Coupe d’Afrique des nations avec la sélection. Un message fort, prononcé dans l’euphorie de la qualification, qui a immédiatement résonné au-delà du vestiaire.

Avenir en sélection entre émotion personnelle et pression populaire

En évoquant l’idée de conclure son aventure continentale sur cette édition, Sadio Mané a rappelé le chemin parcouru depuis le sacre historique obtenu face à l’Égypte au Cameroun, où il avait déjà joué un rôle décisif lors de la séance de tirs au but. Pour le joueur, ramener une nouvelle coupe à Dakar apparaît comme un objectif ultime, chargé de sens et d’émotion.

Sur les réseaux sociaux, la réaction n’a pas tardé. De nombreux supporters sénégalais ont exprimé leur désaccord, estimant que l’attaquant de Bambali reste indispensable aux Lions. Certains vont jusqu’à comparer sa longévité potentielle à celle de figures internationales toujours en activité à un âge avancé, plaidant pour une poursuite de son engagement en équipe nationale.

À ce stade, aucune annonce officielle ne confirme un retrait immédiat après la compétition. Les propos du joueur traduisent avant tout un ressenti personnel à chaud, sans décision formalisée pour la suite. Une chose est toutefois certaine : quelle que soit l’issue de cette CAN, Sadio Mané demeure une référence majeure du football sénégalais, dont chaque prise de parole pèse autant que ses buts sur le terrain.