Sommeil : Tiktok nouvel allié de certains français

En France, comme partout ailleurs dans le monde, l’usage des écrans implique de rencontrer certaines difficultés pour s’endormir. La lumière bleue empêche le corps de comprendre qu’il est temps de lâcher prise et de se reposer. Cela implique des rythmes décalés, de la fatigue, de l’irritabilité…

Mais avec les réseaux sociaux, viennent aussi des recommandations. Depuis peu, une technique est très appréciée des utilisateurs français. Il s’agit de se doucher dans le noir. C’est, selon de nombreuses personnes sur TikTok, un moyen simple mais efficace de calmer l’esprit avant le coucher… Au point de devenir un vrai phénomène.

Une douche chaude, une heure avant d’aller dormir

L’idée ? Prendre une douche dans une salle de bain pas ou très peu éclairée, avec le téléphone de côté, sans musique, ni bruit. Une tendance simple et agréable, qui s’inspire de vieilles pratiques traditionnelles de relaxation induite par la réduction de l’exposition de l’organisme aux stimulations sensorielles.

La lumière, notamment la lumière bleue qui émane des écrans, stimule le corps. Cela empêche la production de la mélatonine, qui n’est autre que l’hormone de l’endormissement et donc empêche le corps de lâcher prise. En optant pour un cadre calme et peu lumineux, c’est comme si une personne envoyait directement un signe à son organisme en lui expliquant qu’il était temps de basculer en mode repos.

Calmer le corps et l’esprit, pour mieux trouver le sommeil

Le corps, les yeux et l’esprit ne sont plus sollicités durant plusieurs minutes. L’eau chaude aide également à relaxer les muscles, favorisant la détente. Attention toutefois à ne pas directement aller au lit. On estime qu’une telle douche peut intervenir entre 60 et 90 minutes avant l’heure du coucher. Se rendre dans sa chambre, s’allonger, lire un livre sont la suite logique du processus… Sans oublier d’activer son réveil, pour le lendemain matin !