Top 5 des villes avec les loyers les plus chers en Afrique en 2026

La cherté de la vie agit comme un frein direct sur l’économie lorsqu’elle dépasse la capacité réelle des ménages et des entreprises. Des dépenses essentielles élevées réduisent le pouvoir d’achat, limitent la consommation et fragilisent les activités productives. Le logement joue un rôle central dans ce mécanisme, car il constitue souvent la dépense fixe la plus lourde. Lorsque les loyers augmentent rapidement, ils affectent à la fois la compétitivité des villes, la survie des petites entreprises et les conditions de vie des habitants. En 2026, plusieurs grandes métropoles africaines illustrent clairement ces tensions.

Abidjan, Addis-Abeba et Cape Town en tête des loyers élevés en Afrique

Abidjan occupe la première place parmi les villes africaines aux loyers les plus élevés. Capitale économique de la Côte d’Ivoire, elle concentre sièges d’entreprises, institutions financières et infrastructures stratégiques. Cette attractivité soutient une forte demande locative, qui pèse sur les ménages comme sur les petites et moyennes entreprises. Pour ces dernières, le coût du loyer réduit rapidement les marges et complique la pérennité des activités nécessitant un espace physique.

Addis-Abeba se positionne également parmi les villes les plus chères du continent. Centre diplomatique majeur et moteur économique de l’Éthiopie, la ville attire une population croissante et de nombreux acteurs internationaux. Les loyers élevés y absorbent une part importante des revenus, ce qui peut contraindre certains habitants à réduire leurs dépenses essentielles ou à se tourner vers des logements plus précaires.

Cape Town complète ce trio de tête. En Afrique du Sud, cette métropole combine attractivité touristique, pôles d’affaires et zones résidentielles très recherchées. Les loyers élevés augmentent les charges des entreprises locales et accentuent les difficultés d’accès au logement, notamment pour les travailleurs aux revenus intermédiaires. Voici, selon la plateforme Business Insider Africa, le top 5 des villes africaines avec les loyers les plus chers :