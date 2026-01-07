Trump humilie Macron : une source à l'Élysée dément sa version

Emmanuel Macron a-t-il eu la main forcée, par Donald Trump ? C’est en tout les cas ce qu’a affirmé le président américain, à l’occasion d’un discours organisé depuis sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride. En effet, ce dernier a affirmé avoir poussé la France à augmenter le prix de ses médicaments, sous pression de menaces commerciales.

Donald Trump évoque un dialogue tendu, marqué par le refus initial du chef de l’État de procéder. Mais à l’idée de voir la France être soumise à de nouveaux droits de douane par les États-Unis, Emmanuel Macron aurait alors cédé. Selon la version du président Trump, la France aurait alors accepté d’augmenter le prix de certains traitements.

Trump assure avoir forcé la main à Emmanuel Macron

Dans les faits, absolument aucun élément de permet de confirmer ces allégations. Comme l’affirme TF1 dans un récent papier, les prix sont relativement stables. Globalement, cela a de quoi agacer le président américain, pour qui les européens proposent des tarifs trop abordables, pénalisant ainsi les entreprises américaines et les consommateurs.

L’objectif affiché est de rééquilibrer les coûts à l’échelle internationale afin de faire baisser les prix aux États-Unis. Or, du côté de l’Élysée, il a été rappelé que le prix des médicaments n’est pas décidé par le pouvoir en place, mais par des mécanismes administratifs et sanitaires. En outre, il n”y a eu aucune évolution notable des tarifs, à la hausse, au cours des derniers mois.

La France dément, preuve à l’appuie

En bref, rien ne va dans le sens de Donald Trump. Cependant, sa sortie confirme son nouveau narratif, avec la mise en scène de rapports de force entre lui et d’autres chefs de l’État dont il sort toujours vainqueur. Une manière pour lui de placer les USA au centre du jeu, alors que les tensions commerciales entre les États-Unis et l’Union européenne no’ntjamais été aussi vives.