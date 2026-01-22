UAC au Bénin : La faculté d’Agronomie célèbre ses diplômés et honore ses retraités

L’amphi Houdégbé de l’Université d’Abomey-Calavi a abrité, ce mercredi 21 janvier 2026, la cérémonie de sortie de la promotion 2024-2025 de la Faculté des Sciences Agronomiques (FSA). La rencontre a également servi de cadre à l’hommage rendu à huit agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite. L’ancien recteur de l’université, Brice Sinsin, figure parmi les récipiendaires et a assuré le parrainage de l’événement, organisé en présence des autorités rectorales, des diplômés, de leurs proches et de la communauté universitaire.

Dans son allocution, le vice-recteur chargé des Affaires académiques, le professeur Tahirou Djara, a salué le parcours des étudiants arrivés au terme de leur formation. Il a rappelé les exigences académiques et humaines auxquelles les apprenants ont fait face durant deux, trois ou cinq années, selon les filières. Il a évoqué « des épreuves parfois rudes », des obstacles et des défis qui ont permis aux diplômés d’acquérir des connaissances et des compétences destinées à servir tout au long de leur vie professionnelle.

S’adressant aux nouveaux titulaires de licences, de masters et de diplômes d’ingénieurs, le vice-recteur les a invités à aborder le monde professionnel avec rigueur, sens de l’éthique et responsabilité, que ce soit dans l’entrepreneuriat ou au sein d’institutions publiques et privées. Il a exprimé sa conviction que la conjugaison de la compétence, de l’intégrité et de l’engagement favorisera une insertion professionnelle réussie, tout en contribuant au développement du pays et au rayonnement de l’Université d’Abomey-Calavi.

La même intervention a été l’occasion de rendre hommage aux agents admis à la retraite. Le professeur Tahirou Djara a souligné leur contribution à l’atteinte des objectifs de la faculté au fil des années et leur a adressé les remerciements de la communauté universitaire, avant de leur souhaiter une retraite paisible. Il n’a pas manqué d’associer les parents des diplômés et des retraités à cette reconnaissance pour leur soutien constant.

A son tour, la doyenne de la Faculté des Sciences Agronomiques, la professeure Nadia Fanou Fogny, a replacé la formation agronomique dans le contexte des défis contemporains liés à l’alimentation, au changement climatique, à la perte de la biodiversité et à la dégradation des sols. Elle a présenté les enseignements dispensés à la FSA comme des bases fondamentales que les diplômés doivent exploiter avec discernement, en développant leurs capacités d’analyse, d’innovation et de conception de systèmes durables.

Elle a encouragé les nouveaux diplômés à poursuivre l’apprentissage tout au long de leur parcours et à ne pas se limiter à l’exécution technique. « Utilisez votre diplôme et vos connaissances comme un pouvoir », a-t-elle déclaré, les appelant à jouer un rôle actif dans la transformation des systèmes agricoles et alimentaires, par l’entrepreneuriat, la recherche, l’enseignement ou l’appui au développement. Elle a également exprimé sa gratitude envers les enseignants, le personnel administratif et technique, ainsi qu’aux familles pour leur accompagnement.

Au nom des étudiants, la représentante de la promotion sortante a adressé ses remerciements à l’administration de la faculté pour le cadre académique et l’encadrement reçus. Elle a salué l’engagement des enseignants, évoqué les exigences du parcours et rappelé que ces contraintes ont contribué à former des professionnels capables de proposer des solutions aux défis agricoles et alimentaires. Elle a enfin appelé ses camarades à mettre leurs compétences au service du développement du Bénin. Cette cérémonie marque ainsi la clôture d’un cycle académique et l’ouverture d’une nouvelle étape pour les diplômés de la Faculté des Sciences Agronomiques.