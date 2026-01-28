Un crash d'avion fait 15 morts, un député parmi les victimes

Un avion transportant 15 personnes s’est écrasé mercredi 28 janvier dans le département du Norte de Santander, à la frontière avec le Venezuela. L’appareil, un Beechcraft 1900 de la compagnie privée Searca, avait décollé de Cúcuta et devait atterrir à Ocaña après un vol d’environ 23 minutes. Le contact avec les contrôleurs aériens a été perdu peu avant l’atterrissage prévu.

Dernière localisation et interventions dans la zone montagneuse

Le dernier signal de l’avion a été enregistré au-dessus d’une zone montagneuse du Norte de Santander, à une altitude comprise entre 1 000 et 1 300 mètres selon le suivi des vols FlightRadar. Des équipes de secours tentent d’accéder à ce secteur difficile d’accès, où opèrent parfois des guérillas, pour récupérer les corps et rassembler des éléments sur les circonstances de l’accident.

Figures politiques à bord et impact de l’accident

Parmi les victimes se trouvaient un député national et un juriste du Tribunal de paix, créé après l’accord avec l’ex‑guerilla des Farc en 2016. Le député de l’assemblée du Norte de Santander, Wilmer Carrillo, a exprimé sa vive inquiétude pour les passagers et a appelé à la solidarité envers les familles touchées.

Publicité

Toutes les personnes à bord, 13 passagers et 2 membres d’équipage, sont décédées, a confirmé l’autorité aérienne colombienne. Les opérations de recherche et de récupération se poursuivent dans la région.