Un passager meurt après un malaise avant l’atterrissage de son avion

Le vol touchait presque à sa fin lorsque la situation a basculé. À bord d’un appareil reliant Amsterdam à Hong Kong, un passager a été victime d’un malaise soudain, entraînant une mobilisation d’urgence de l’équipage et des services médicaux. Malgré une prise en charge rapide, l’homme n’a pas survécu rapporte People. Ce drame, survenu le dimanche 11 janvier, a profondément marqué les passagers et le personnel navigant.

Le voyageur, âgé de 74 ans, a perdu connaissance alors que l’avion entamait sa phase finale d’approche vers l’aéroport international de Hong Kong. Face à l’urgence, les membres d’équipage ont immédiatement interrompu leurs tâches habituelles pour lui porter assistance. Les gestes de premiers secours ont été appliqués dans la cabine afin de tenter de stabiliser son état avant l’atterrissage.

À l’arrivée, des équipes médicales attendaient l’appareil sur le tarmac. Le passager a été pris en charge sans délai et transporté vers un hôpital de la région. Son décès a toutefois été constaté peu après, selon les autorités locales et la compagnie aérienne Cathay Pacific.

Urgence médicale à bord du vol Amsterdam–Hong Kong de Cathay Pacific

Selon les informations communiquées par les autorités locales, la police a été informée de la présence d’un passager inconscient à bord vers 7h22, heure locale, alors que l’avion était sur le point d’atterrir. L’appareil a touché le sol à 7h38. Les secours sont montés à bord aussitôt après l’immobilisation de l’avion afin de poursuivre les manœuvres de réanimation.

La compagnie aérienne a confirmé que son équipage avait appliqué les procédures d’urgence dès la détection du malaise. Les membres d’équipage, formés aux gestes de premiers secours, ont tenté de stabiliser le passager jusqu’à la prise en charge par les services médicaux.

Dans un communiqué transmis à la presse, Cathay Pacific a fait part de sa tristesse face à ce décès, adressant ses condoléances à la famille du voyageur. La compagnie n’a pas communiqué de détails supplémentaires sur l’identité de la victime, par respect pour ses proches.

Ce type d’incident, bien que rare, peut survenir lors de vols long-courriers, notamment en raison de la durée du trajet, de la fatigue, du décalage horaire ou de pathologies préexistantes chez certains passagers. Les cabines d’avion sont équipées de matériel médical de base, mais certaines situations dépassent les capacités d’intervention disponibles en vol.

Enquête des autorités de Hong Kong et détermination des causes du décès

Les autorités hongkongaises ont indiqué qu’une autopsie sera réalisée afin de déterminer les causes exactes du décès. À ce stade, aucune information officielle n’a été fournie sur l’origine du malaise ni sur l’état de santé antérieur du passager.

L’ouverture de cette procédure vise à établir si le décès est lié à une cause naturelle, à un problème médical préexistant ou à un autre facteur. Les résultats permettront également de confirmer si les mesures prises à bord ont été conformes aux standards en vigueur dans l’aviation civile.