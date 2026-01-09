USA : Khamenei prédit que l’« arrogant » Donald Trump sera « renversé »

Depuis plus de quatre décennies, les relations entre les États-Unis et l’Iran sont marquées par la méfiance, les sanctions économiques, les tensions diplomatiques et des échanges verbaux souvent virulents. De la crise des otages de 1979 aux désaccords sur le programme nucléaire iranien, en passant par les restrictions commerciales et les accusations mutuelles d’ingérence, les deux pays n’ont jamais véritablement renoué un dialogue apaisé. Cette rivalité persistante alimente régulièrement des prises de position publiques aux accents idéologiques, surtout lorsque des crises internes secouent l’un des deux camps.

C’est dans ce climat tendu que le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a récemment réagi aux propos du président américain Donald Trump, en pleine vague de contestation populaire en Iran.

Donald Trump au cœur d’un discours offensif

Face à ses partisans réunis à Téhéran, Ali Khamenei a adopté un ton résolument ferme. Devant une foule scandant des slogans hostiles à Washington, il a rejeté toute idée de recul face aux mouvements de protestation qui agitent le pays depuis plusieurs jours.

Le dirigeant iranien a accusé certains manifestants de chercher à satisfaire les intérêts étrangers, évoquant des actes de vandalisme visant des bâtiments publics dans la capitale. Selon lui, ces actions ne relèvent pas d’une simple contestation sociale, mais d’une volonté de fragiliser la République islamique au profit des États-Unis.

Dans ce discours retransmis par la télévision d’État, le guide suprême a directement ciblé Donald Trump, qu’il a qualifié d’« arrogant ». Il a affirmé que le président américain connaîtrait le même sort que la dynastie renversée lors de la révolution iranienne de 1979 rapporte Xinhua et Le Parisien, annonçant sa chute de manière symbolique.

Manifestations en Iran et réponse politique de Khamenei

Depuis près de deux semaines, plusieurs villes iraniennes sont le théâtre de rassemblements marqués par des slogans hostiles au pouvoir en place. Ce mouvement, né des difficultés économiques et de la hausse du coût de la vie, a progressivement pris une tournure plus politique.

Dans les rues de Téhéran et d’autres grandes agglomérations, des voix se sont élevées pour dénoncer le régime actuel, certains manifestants allant jusqu’à réclamer la fin du système théocratique. Les autorités, de leur côté, maintiennent une ligne dure, affirmant que la stabilité du pays ne saurait être compromise par des actions qu’elles jugent destructrices.

Ali Khamenei a tenu à rassurer ses partisans sur la solidité du régime, affirmant que la République islamique ne céderait pas face à ce qu’il décrit comme des tentatives de sabotage. En reliant directement ces troubles aux prises de position de Donald Trump, le guide suprême renforce l’idée d’un affrontement politique et symbolique entre Téhéran et Washington.

Une rhétorique qui ravive les tensions

Les propos du dirigeant iranien interviennent alors que Donald Trump a récemment multiplié les déclarations critiques à l’égard de l’Iran. Sans évoquer de mesures concrètes immédiates, ses prises de position publiques ont été perçues à Téhéran comme un encouragement indirect aux mouvements de contestation.

La réponse d’Ali Khamenei s’inscrit dans une tradition de discours fermes face aux pressions américaines. En présentant le président américain comme un dirigeant destiné à être renversé, il cherche à affirmer la supériorité morale et politique du régime iranien auprès de son opinion publique.