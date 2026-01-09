USA : plus de 100 crânes humains retrouvés chez un profanateur de tombes

Une découverte macabre a récemment secoué les autorités américaines. Plus d’une centaine de crânes humains et de nombreux autres restes osseux ont été retrouvés au domicile d’un homme soupçonné d’avoir profané des tombes pendant plusieurs années. L’affaire, révélée après son arrestation près d’un ancien cimetière, soulève de graves questions sur la sécurité des sites funéraires et le trafic illégal de restes humains.

L’homme interpellé, Jonathan Gerlach, a été surpris par la police alors qu’il transportait un sac de jute contenant des restes humains, dont des ossements d’enfants rapporte Sky News. Cette arrestation a conduit à une perquisition de son domicile, où les enquêteurs ont mis au jour une collection macabre d’une ampleur exceptionnelle.

Une découverte glaçante dans un sous-sol

Dans le sous-sol de la maison du suspect, les forces de l’ordre ont découvert plus de 100 crânes humains, ainsi que des os longs, des mains et des pieds momifiés, et même des torses en état de décomposition avancée. Certains restes étaient suspendus ou exposés, laissant penser à une organisation méthodique de cette collection illégale.

Selon les premières informations, les ossements proviendraient principalement de sépultures profanées dans un cimetière historique de Pennsylvanie, fondé au XIXᵉ siècle et aujourd’hui partiellement abandonné. Les enquêteurs estiment que le suspect forçait les caveaux et mausolées pour accéder aux dépouilles, qu’il emportait ensuite chez lui.

Les autorités cherchent désormais à identifier les victimes et à déterminer depuis combien de temps ces actes étaient commis. Des analyses médico-légales sont en cours pour établir l’origine précise des restes et vérifier s’ils appartiennent à des personnes récemment décédées ou à des sépultures anciennes.

De lourdes charges judiciaires

Jonathan Gerlach fait face à de multiples accusations, notamment pour profanation de sépultures, outrage à cadavre, vol et recel de restes humains. Les chefs d’inculpation pourraient se compter par centaines, compte tenu du nombre de tombes potentiellement concernées.

Placée sous haute surveillance, l’affaire suscite une vive émotion au sein des communautés locales, notamment chez les familles dont les proches reposaient dans le cimetière visé. Plusieurs habitants ont exprimé leur indignation et leur inquiétude face à la facilité avec laquelle des tombes auraient pu être violées pendant si longtemps.

Les autorités américaines ont annoncé un renforcement de la sécurité autour des sites funéraires abandonnés ou mal entretenus, souvent plus vulnérables aux actes de vandalisme et de pillage. Parallèlement, l’enquête se poursuit pour comprendre les motivations du suspect, qu’elles soient d’ordre personnel, psychologique ou liées à un éventuel trafic clandestin.