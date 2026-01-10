Venezuela: les USA appellent leurs citoyens à quitter le pays, voici pourquoi !

L’onde de choc provoquée par la capture brutale de Nicolás Maduro continue de secouer le continent américain. Le 3 janvier dernier, lors d’une opération héliportée baptisée « Résolution Absolue », les forces spéciales américaines ont investi Caracas, appréhendant le dirigeant vénézuélien avant de l’exfiltrer vers New York pour y être jugé. Ce basculement radical a plongé la région dans une zone d’incertitude totale, où les enjeux diplomatiques se mêlent désormais à une gestion de crise sécuritaire immédiate pour les ressortissants étrangers encore présents sur place.

Une urgence sécuritaire pour les citoyens américains au Venezuela

Face à un climat intérieur devenu extrêmement imprévisible, le Département d’État américain a diffusé une alerte de sécurité critique le 10 janvier 2026. L’administration demande formellement à ses ressortissants de quitter le territoire vénézuélien sans délai. Cette recommandation, classée au niveau d’alerte maximal, s’appuie sur des risques concrets de troubles civils et de harcèlement de la part de groupes armés fidèles à l’ancien pouvoir. Bien que des liaisons aériennes commerciales soient encore opérationnelles, les autorités américaines craignent que cette fenêtre de sortie ne se referme rapidement.

L’assistance consulaire reste pour l’heure quasi inexistante, malgré l’envoi récent d’une délégation diplomatique pour évaluer une éventuelle réouverture de l’ambassade à Caracas. Les voyageurs se voient conseiller de ne compter que sur leurs propres ressources pour organiser leur départ, alors que la stabilité politique du pays demeure précaire sous la présidence par intérim de Delcy Rodríguez.

L’industrie pétrolière et les ressources énergétiques au cœur des tensions

Au-delà de l’urgence sécuritaire, l’avenir économique du pays cristallise toutes les attentions. Donald Trump a récemment réuni les dirigeants des plus grands groupes pétroliers à la Maison-Blanche pour dessiner les contours d’une reprise en main du secteur. Le président américain a évoqué la nécessité d’investissements massifs, estimés à 100 milliards de dollars, pour réhabiliter des infrastructures de production laissées à l’abandon.

L’objectif affiché par Washington est clair : sécuriser l’accès aux réserves de brut vénézuéliennes pour stabiliser les prix de l’énergie sur le marché américain. Donald Trump a promis une « protection totale » aux entreprises qui s’engageraient dans cette reconstruction, tout en affirmant que les futurs échanges commerciaux devront se faire sous la supervision directe des États-Unis. Cette stratégie, qui écarte de fait toute influence étrangère concurrente, notamment chinoise, transforme le Venezuela en un terrain d’opération économique prioritaire, augmentant par la même occasion la volatilité de la situation pour les acteurs présents sur le terrain.

Le Venezuela traverse une phase de transition forcée où la sécurité des personnes est directement indexée sur les ambitions énergétiques internationales. Le départ des ressortissants américains apparaît comme une mesure de prudence face à un processus de normalisation qui pourrait s’avérer long et tumultueux.