Affaire Vinicius Jr : Gianluca Prestianni suspendu provisoirement par l'UEFA

La rencontre entre le Real Madrid et Benfica le mardi 18 février a été marqué par un incident. L’unique buteur de la rencontre, Vinicius Jr s’est plaint auprès de l’arbitre d’avoir été victime de propos racistes de la part de l’Argentin Gianluca Prestianni. La superstar brésilienne affirmait avoir entendu le mot « Mono » qui signifie singe en espagnol. Dès lors, Vinicius Jr a été soutenue par ses coéquipiers du Real Madrid. Après la rencontre, plusieurs Merengue dont Kylian Mbappé vont demander que des sanctions soient prises à l’endroit de Prestianni. L’UEFA se saisit alors du dossier. Prestianni dément dans la foulée sur Instagram toute volonté d’injures racistes. Vinicius aurait, selon lui malheureusement mal interprété ce qu’il a cru entendre.

L’UEFA coupe court, Benfica proteste

Ce Lundi 23 février, l’organe de discipline et d’éthique de l’UEFA tranche sans attendre les conclusions de l’enquête en cours : Prestianni est suspendu provisoirement pour « comportement discriminatoire ». Il ne foulera pas la pelouse du Bernabéu mercredi 25 février pour le match retour des barrages. Dans un communiqué, Benfica dit « regretter d’être privé du joueur alors que la procédure est encore en cours d’instruction » et annonce un appel. Le club reconnaît lui-même que cet appel aura « difficilement un quelconque effet pratique » avant le coup d’envoi.

Deux procédures ouvertes, une décision attendue

L’enquête UEFA mobilise un inspecteur spécialisé en éthique et discipline. En parallèle, l’Autorité portugaise de lutte contre la violence dans le sport a ouvert une procédure de sanction administrative afin d’établir les faits . Deux instances, deux calendriers. La décision définitive sur le fond reste à venir.