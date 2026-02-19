Affaire Vinicius Jr : la défense surprenante de Prestianni selon Tchouaméni

Le barrage aller de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Benfica était d’une grande intensité. Gianluca Prestianni, le joueur du club portugais a fait parler de lui d’une mauvaise manière. Il est accusé d’avoir proféré des insultes racistes à l’endroit de Vinicius Jr. Pour se disculper d’une accusation de racisme, Gianluca Prestianni aurait reconnu sur le terrain avoir utilisé une insulte homophobe. C’est ce qu’a rapporté Aurélien Tchouaméni en zone mixte après la victoire du Real Madrid à Lisbonne.

Selon les propos rapportés par le milieu de terrain français du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, Gianluca Prestianni aurait tenté de se justifier auprès des joueurs madrilènes directement sur la pelouse. Pour nier avoir prononcé le mot « mono » — « singe » en espagnol —, l’Argentin de Benfica aurait reconnu avoir utilisé à la place le terme « maricón », insulte homophobe. Tchouaméni a balayé cette justification sans ambiguïté, rappelant qu’un tel propos n’a pas davantage sa place sur un terrain de football.

L’UEFA, qui a confirmé l’ouverture d’une enquête officielle au lendemain du match, suit désormais l’affaire de près. Gianluca Prestianni s’expose à de lourdes sanctions si les faits rapportés par Vinicius Jr sont retenus par les instances disciplinaires européennes.

Vinicius accusé d’avoir été insulté à l’abri des caméras

L’incident s’est produit au Stade de la Luz. Quelques instants après avoir marqué, Vinicius Jr s’est dirigé vers l’arbitre du match, François Letexier pour signaler des insultes racistes, affirmant que Prestianni avait délibérément caché sa bouche avec son maillot pour éviter d’être filmé. Le protocole anti-racisme a été activé, interrompant la rencontre une dizaine de minutes. La suite du match a été particulièrement difficile pour l’attaquant brésilien, pris pour cible par le public lisboète et sifflé à chaque touche de balle.

Prestianni sous pression avant le match retour

Sur les réseaux sociaux, Prestianni a nié tout propos raciste, affirmant que Vinicius avait mal interprété ses paroles. Mais la ligne de défense rapportée par Tchouaméni — substituer une insulte homophobe à une insulte raciste pour se dédouaner — a suscité de l’indignation. L’enquête de l’UEFA est désormais en cours. Le match retour entre le Real Madrid et Benfica doit se tenir dans les prochains jours.