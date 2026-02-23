Air France : un bébé décède à bord d'un vol reliant Nairobi à Paris après un arrêt respiratoire

L’urgence médicale a éclaté en plein vol sur un appareil d’Air France reliant Nairobi à Paris, selon des informations communiquées lundi 23 février par la compagnie. Malgré l’intervention de plusieurs médecins présents parmi les passagers, un bébé n’a pas survécu à un arrêt respiratoire. Quelques heures plus tard, l’appareil a roulé jusqu’au terminal avec un décès à son bord.

Assistance médicale en vol

Contactée par satellite, la régulation du Samu de Paris a guidé les gestes à prodiguer pendant la traversée, a indiqué la compagnie. L’enfant, accompagné lors du voyage, souffrait d’une pathologie cardiaque lourde et venait en France pour recevoir des soins spécialisés. « Ce nourrisson, atteint d’une pathologie cardiaque lourde, venait en France pour des soins », a indiqué Air France.

Dans la cabine, l’équipage a déclenché les procédures d’assistance dès les premiers signes de détresse. « Tous les protocoles sanitaires ont été respectés », a précisé le transporteur. Plusieurs tentatives de réanimation se sont succédé sans succès, selon la même source.

Arrivée à Roissy sous procédure

L’avion de la compagnie Air France, identifié comme le vol AF815, a atterri lundi matin à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle vers 6 h 10. Les autorités compétentes ont ensuite pris en charge la situation à l’arrivée. Le décès a été confirmé par la compagnie dans un communiqué.

Les circonstances précises de la prise en charge médicale pourraient faire l’objet de vérifications internes, selon les procédures habituelles dans ce type d’événement.