Al-Nassr : Ronaldo furieux contre la gestion du club, refuse de jouer le prochain match

Al-Nassr aborde une phase délicate de sa saison alors que la Saudi Pro League entre dans un moment clé. Le club de Riyad occupe actuellement la 2ᵉ place du championnat avec 43 points après 18 journées, à trois longueurs du leader Al-Hilal, et à égalité de points avec Al-Ahli, qu’il devance à la différence de buts. L’équipe possède l’une des attaques les plus efficaces du tournoi, ce qui la maintient pleinement dans la course au sommet. Cette position sportive contraste cependant avec des tensions internes qui prennent de l’ampleur autour de Cristiano Ronaldo.

Selon des informations relayées par le média portugais A Bola, la star portugaise aurait fait savoir son mécontentement face au fonctionnement actuel du club et aurait refusé de participer au match prévu lundi contre Al Riyadh. Cette décision serait liée à plusieurs facteurs touchant à la gouvernance et à la politique sportive d’Al-Nassr.

Tensions internes à Al-Nassr autour de la gestion du club en Arabie saoudite

Toujours d’après la presse portugaise, deux dirigeants portugais présents dans l’organigramme d’Al-Nassr — le directeur sportif Simão Coutinho et le PDG José Semedo — auraient vu leurs prérogatives suspendues au début du mois par une décision du conseil d’administration. Cette évolution aurait réduit leur marge d’action dans les choix stratégiques. Il est possible que cette situation ait contribué au malaise du vestiaire, Ronaldo étant réputé proche de figures de confiance dans les structures qu’il rejoint.

Publicité

La gestion du club par le PIF, le Fonds d’investissement public saoudien, serait également au cœur des frustrations évoquées. Le joueur estimerait, selon ces mêmes sources, que certains concurrents directs bénéficient d’un traitement plus favorable en matière de renforcement d’effectif. Cette perception créerait un sentiment de déséquilibre au moment où chaque détail compte dans la course au titre.

Cristiano Ronaldo frustré par le manque de renforts à Al-Nassr

Le volet sportif semble tout aussi sensible. L’entraîneur Jorge Jesus aurait réclamé des renforts pour aborder les rencontres décisives de la saison. Jusqu’à présent, le seul ajout notable mentionné serait celui du jeune Haydeer Abdulkareem, tandis que d’autres clubs du championnat continueraient d’attirer des joueurs d’expérience. Ronaldo considérerait que l’équipe n’a pas été suffisamment renforcée pour répondre aux ambitions affichées.

Ce décalage entre objectifs et moyens mis à disposition nourrirait sa colère. Le refus de jouer, s’il se confirme officiellement, marquerait un tournant fort dans la relation entre la vedette portugaise et le club saoudien, lui qui reste l’image la plus visible du projet d’Al-Nassr sur la scène internationale. La suite dépendra de la capacité des différentes parties à rétablir le dialogue, alors que le calendrier sportif ne laisse que peu de répit et que chaque match pèse lourd dans la hiérarchie du championnat.