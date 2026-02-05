Armement : la Russie a l'intention d'utiliser des pigeons, une initiative inédite

Face à la multiplication des menaces et à la dangerosité croissante de certains théâtres d’opérations, les armées ont progressivement généralisé l’usage des drones afin de limiter l’exposition directe des soldats. Ces outils technologiques, capables d’observer, de suivre ou d’intervenir à distance, ont modifié les pratiques militaires en privilégiant la réduction des pertes humaines. Cette évolution a ouvert la voie à des formes de dispositifs toujours plus variées, allant bien au-delà des drones aériens classiques.

Dans cette dynamique, une initiative présentée récemment en Russie attire l’attention par son caractère inhabituel. Une entreprise technologique locale explore la possibilité de recourir à des animaux vivants pour des usages assimilables à ceux des drones, en combinant biologie et électronique révèle Courrier international.

Armement et technologies hybrides émergentes

L’entreprise russe Neiry, spécialisée dans les interfaces entre le cerveau et la machine, a dévoilé fin 2025 un projet reposant sur des pigeons équipés d’implants cérébraux. Selon les informations rendues publiques lors de sa conférence annuelle, ces implants permettraient d’influencer les mouvements et l’orientation des oiseaux. L’objectif affiché est de transformer ces pigeons en dispositifs guidés, capables d’effectuer des trajets contrôlés à distance.

Publicité

Contrairement aux drones conventionnels, entièrement mécaniques, ces pigeons conservent leur apparence et leur comportement naturel, tout en étant associés à un système technologique discret. L’implant cérébral serait relié à un module externe léger, destiné à transmettre des signaux et à recevoir des données. Les promoteurs du projet évoquent ainsi des « drones biologiques », une appellation qui illustre la volonté de fusionner le vivant et la technologie dans des applications opérationnelles.

Neiry et les pigeons implantés au cœur du débat sécuritaire

Les informations communiquées indiquent que ces pigeons auraient été testés dans des conditions contrôlées, avec des vols dirigés depuis un point donné et un retour vers leur base. L’entreprise met en avant la précision potentielle du guidage, tout en soulignant que les oiseaux ne seraient pas dressés de manière classique, mais orientés par stimulation neuronale. À ce stade, les démonstrations reposent essentiellement sur les déclarations de Neiry, sans validation indépendante à grande échelle.

Cette approche soulève néanmoins des questions concrètes, tant sur le plan technique que sur celui de l’éthique. Sur le terrain militaire ou sécuritaire, l’intérêt résiderait dans la discrétion de ces pigeons, difficilement identifiables comme des outils technologiques, contrairement aux drones visibles et audibles. En parallèle, l’utilisation d’animaux vivants équipés d’implants cérébraux alimente des débats sur les limites à poser dans le recours aux technologies neurobiologiques.

En choisissant d’explorer cette voie, la Russie illustre une recherche de solutions alternatives aux moyens classiques, dans la continuité de la généralisation des drones destinée à préserver les vies humaines. L’initiative de Neiry ne constitue pas encore une réalité opérationnelle avérée, mais elle témoigne d’une orientation marquée vers des formes d’armement et de surveillance mêlant innovation technologique et ressources biologiques. Si son avenir reste incertain, ce projet confirme que la frontière entre le vivant et la machine continue de se réduire dans certains secteurs stratégiques.