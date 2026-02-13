Bénin : A Jonquet, quatre personnes arrêtées pour vente de produits psychotropes

Quatre individus, dont une femme, ont été arrêtés au quartier Jonquet dans le cinquième arrondissement de Cotonou pour détention, usage et commercialisation de produits psychotropes. L’intervention a été menée le jeudi 12 février 2026 aux environs de 14 heures par une équipe du commissariat de l’arrondissement, selon une publication de la page Facebook de la Police républicaine.

L’opération fait suite à des renseignements signalant qu’une maison de la zone servait de point de vente et de consommation de stupéfiants. Déployés pour vérification, les agents ont surpris deux personnes sur les lieux, immédiatement interpellées. Un troisième suspect, qui tentait d’échapper au contrôle en se dissimulant dans une douche, a été retrouvé puis arrêté.

Les informations recueillies sur place ont ensuite conduit les policiers vers une femme présentée comme occupante de l’une des chambres de la maison. La perquisition effectuée dans la pièce, en sa présence, a permis la saisie de plusieurs emballages contenant du chanvre indien. Dans le détail, les agents ont découvert un sachet plastique noir renfermant vingt-deux paquets conditionnés dans des sachets noirs, ainsi que cinq autres emballages dans des sachets blancs transparents, tous contenant une quantité de chanvre indien.

Une sacoche contenant une somme de 30.300 francs CFA a également été retrouvée lors de la fouille. À l’issue des premières auditions, les quatre personnes mises en cause ont été placées en garde à vue. L’enquête ouverte devra permettre de préciser le rôle de chacun dans ce réseau présumé de détention et de commercialisation de produits psychotropes.