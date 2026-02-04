Bénin : Cotonou lance le recensement des conducteurs de taxi-moto

La ville de Cotonou entre dans la phase opérationnelle du recensement des conducteurs de taxi-moto, de tricycles et assimilés. L’opération, qui démarre officiellement ce mercredi 04 janvier dans les treize arrondissements, est l’aboutissement d’un dispositif préparatoire marqué par la formation des équipes chargées de l’enrôlement.

En amont du déploiement, une cinquantaine d’agents ont suivi, mardi 03 février 2026, une séance de renforcement de capacités dans les locaux de la mairie. Ce groupe réunit des régisseurs municipaux et des opérateurs techniques de la société Niceman, partenaire technique de la municipalité dans la mise en œuvre du projet. Cette étape visait à harmoniser les procédures, à maîtriser les outils numériques et à assurer la fiabilité des données qui seront collectées sur le terrain.

L’opération d’enrôlement prévoit la délivrance, à terme, d’une carte sécurisée à chaque conducteur recensé. Ce document comportera un code QR et un Numéro personnel de conducteur (Npc), censés faciliter l’identification des acteurs du transport urbain. Les agents formés seront positionnés sur différents postes d’enregistrement répartis dans les arrondissements.

Selon Delphin Adjagbédji, Directeur technique, les équipes utiliseront un terminal électronique relié à une plateforme centralisée pour recueillir les informations. Les données porteront notamment sur l’identité du conducteur, celle du propriétaire de l’engin, les caractéristiques du véhicule ainsi que les contacts. « Nos équipes seront déployées pour une durée d’un mois dans tous les arrondissements pour les opérations d’enrôlement », a laissé entendre Delphin Adjagbédji, Directeur technique de la société Niceman chargée de la conception de la plateforme d’enregistrement et de la coordination des opérations, tout en précisant que les agents la mairie prendront le relais.

À terme, la municipalité entend disposer d’un fichier actualisé des opérateurs du transport urbain. « Nous aurons un fichier municipal qui constituera la base de données de tous les opérateurs intervenants dans le domaine du secteur du transport », a insisté le Directeur. Les autorités évoquent également un meilleur suivi des redevances, une limitation de l’exercice informel de l’activité et un appui aux enquêtes en cas d’infractions. La réforme prévoit enfin une uniformisation vestimentaire des conducteurs dans la ville.