Bénin : Des voleurs de moto stoppés par une panne sèche à Tchaourou

Deux individus soupçonnés de vol de motocyclette ont été interpellés dans la commune de Tchaourou après une fuite interrompue par une panne mécanique. L’information a été rendue publique par la page Facebook officielle de la Police républicaine.

Les faits remontent à la nuit du vendredi 30 janvier. À Koko, un village de l’arrondissement de Tchatchou, une fête locale battait son plein. Selon les éléments rapportés, un maçon s’était rendu sur les lieux de la célébration aux environs de 23 heures. Il y avait stationné sa motocyclette de marque Bajaj à proximité de l’esplanade avant de rejoindre les festivités.

À son retour, l’engin avait disparu. Profitant de l’affluence et de l’inattention générale, deux individus se seraient emparés du deux-roues avant de quitter les lieux. Leur fuite a toutefois été de courte durée. Après avoir parcouru quelques kilomètres, la motocyclette est tombée en panne à la sortie du village voisin d’Ayégourou. Les mis en cause auraient alors abandonné l’engin sur place.

Toujours selon la Police républicaine, les deux suspects sont ensuite revenus vers le site de la fête. L’un d’eux a été reconnu par des habitants. Interpellé par la population, il aurait admis les faits et révélé l’identité de son présumé complice. Il aurait également conduit les forces de l’ordre et le propriétaire de la moto jusqu’à l’endroit où le véhicule avait été laissé.

La motocyclette a été retrouvée et restituée à son propriétaire. Les deux individus ont été conduits au poste de police de Tchatchou. Ils ont été placés en garde à vue et devront répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes.

