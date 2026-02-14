Bénin : La compagnie Amazone Airlines reçoit son permis d’exploitation

Une nouvelle compagnie aérienne s’apprête à intégrer le paysage du transport aérien béninois. Hier, vendredi 13 février 2026, l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) a procédé à la remise officielle du permis d’exploitation à Amazone Airlines, au cours d’une cérémonie organisée dans ses locaux précise le site du gouvernement du Bénin. L’événement a réuni plusieurs responsables du secteur, dont les dirigeants de la compagnie et les autorités de régulation. Cette étape marque l’aboutissement d’un processus technique encadré et ouvre la voie au démarrage des vols commerciaux. L’enjeu porte désormais sur la capacité du pays à renforcer son offre aérienne et à améliorer sa connectivité.

Amazone Airlines franchit l’étape du permis d’exploitation avec l’ANAC

L’obtention du permis d’exploitation consacre un processus de certification conduit sous le contrôle de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile. La cérémonie a rassemblé notamment le directeur général d’Amazone Airlines, Lambert LOKO, le chef projet certification, Elisée DANSOU, ainsi que le directeur général de l’ANAC, Karl LEGBA. Les différents intervenants ont mis en avant l’importance de cette étape pour la structuration du secteur aérien national.

Du côté de la compagnie, la délivrance de cette autorisation est perçue comme l’aboutissement d’un travail méthodique mené sur plusieurs mois. Les équipes ont dû satisfaire à des exigences techniques et administratives avant de recevoir l’agrément. Lambert LOKO a exprimé sa reconnaissance à l’ANAC pour l’accompagnement apporté durant ce processus, tout en réaffirmant l’engagement de la compagnie à opérer dans le respect des normes de sécurité, de sûreté et de qualité de service.

Le chef du projet de certification, Elisée DANSOU, a mis en lumière les différents éléments évalués lors de l’instruction du dossier. Il a notamment évoqué la conformité des procédures opérationnelles, la qualification des personnels navigants et techniques, ainsi que la mise en place d’un système de gestion de la sécurité conforme aux standards en vigueur. Ces critères ont permis d’apprécier la capacité d’Amazone Airlines à assurer ses futures opérations.

Le directeur général de l’ANAC, Karl LEGBA, a pour sa part insisté sur la nécessité de respecter les exigences réglementaires dans un secteur où la sécurité demeure primordiale. Selon lui, la délivrance du permis d’exploitation confirme que la compagnie est en mesure d’exercer ses activités conformément aux règles établies.

Transport aérien au Bénin : un secteur stratégique

Le transport aérien constitue un levier essentiel pour les économies contemporaines, en facilitant les déplacements, les échanges commerciaux et l’ouverture sur les marchés internationaux. Au Bénin, ce secteur fait l’objet d’une attention particulière de la part des autorités, qui s’attachent à mettre en place un cadre réglementaire rigoureux afin de garantir la sécurité des opérations et la fiabilité des services. Cette approche vise également à aligner les pratiques nationales sur les standards internationaux en matière d’aviation civile.

Dans cette perspective, l’émergence de nouvelles compagnies nationales est considérée comme un facteur de dynamisation du secteur. Elle pourrait contribuer à améliorer la desserte du territoire et à renforcer la connectivité régionale. Le développement d’une offre diversifiée apparaît aussi comme un moyen de stimuler la compétitivité et d’encourager l’investissement dans le transport aérien.

L’entrée prochaine en activité d’Amazone Airlines s’inscrit dans cette logique de consolidation. La compagnie dispose désormais du cadre réglementaire nécessaire pour engager ses opérations commerciales. Cette phase sera déterminante pour son positionnement sur le marché et pour sa capacité à répondre aux attentes des usagers.