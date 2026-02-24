Bénin : le commissariat de Kouandé visé par une attaque armée à l’aube

Aux premières heures de mardi, des tirs ont visé le commissariat de Kouandé. Le bâtiment annexe de la Police républicaine a été incendié lors d’une opération menée par des assaillants non identifiés, selon des informations rapportées par Daabaaru.

L’attaque s’est déroulée entre 6h50 et 7h25. Des hommes armés ont pris pour cible l’infrastructure sécuritaire avant d’y mettre le feu, provoquant d’importants dégâts matériels. Aucun bilan officiel n’a filtré à ce stade sur d’éventuelles pertes humaines.

Repli vers la zone frontalière

D’après des témoignages concordants, les assaillants auraient emprunté l’axe de Guilmaro pour atteindre la ville. Après l’opération, ils se seraient retirés en direction de Sékogourou. Dans la foulée, des unités des forces de défense et de sécurité ont déployé un dispositif de ratissage afin de verrouiller le périmètre et de retrouver les auteurs.

Les mouvements observés dans la matinée traduisaient une montée rapide en puissance du maillage sécuritaire autour de la localité. Les autorités n’ont pas encore communiqué sur les circonstances précises de l’assaut ni sur son coût humain. Les informations disponibles reposent pour l’heure sur des sources locales et des témoignages.