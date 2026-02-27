Bénin : le commissariat de Ségbana et un poste de douane attaqués par des hommes armés

Une attaque attribuée à des individus armés aurait visé, dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 février 2026, des installations sécuritaires dans la commune de Ségbana, au nord du Bénin. Selon des informations rapportées par la radio Fraternité FM, le commissariat frontalier de police de Wara et un poste de douane situé à la frontière entre le Bénin et le Nigéria auraient été pris pour cible aux environs de 23 heures.

Des tirs à l’arme lourde auraient été entendus au cours de l’attaque précise la même source. Les premières informations font état de dégâts matériels importants sur les lieux. Un véhicule pick-up récemment acquis par les services de douane aurait été incendié. Plusieurs motocyclettes auraient également été détruites par les flammes, tandis que d’autres auraient été emportées par les assaillants. Des téléphones portables auraient été saisis lors de l’opération. Aucun bilan officiel n’a encore été communiqué, notamment en ce qui concerne d’éventuelles pertes en vies humaines.

À lire aussi Bénin : 10 ans ferme pour viol sur mineure de 4 ans

Des infrastructures frontalières visées

Le commissariat de Wara et le poste de douane ciblés occupent une position stratégique à proximité immédiate de la frontière avec le Nigéria, dans le département de l’Alibori. Cette zone constitue un point de passage important pour les flux commerciaux et les opérations de contrôle menées par les forces de sécurité. Les forces de défense et de sécurité sont régulièrement déployées dans les zones frontalières du nord du pays, notamment dans le cadre de dispositifs de surveillance renforcée visant à prévenir les incursions armées et à sécuriser les axes stratégiques.

Publicité

Une attaque après celle de Kouandé

Quelques jours plus tôt, un autre commissariat avait déjà été pris pour cible dans le nord du Bénin. Dans un article publié récemment sur notre plateforme, nous rapportions qu’une attaque armée avait visé le commissariat de Kouandé, dans le département de l’Atacora.

En effet, des hommes armés non identifiés avaient ouvert le feu à l’aube sur les installations policières. L’attaque, survenue entre 6h50 et 7h25, avait entraîné l’incendie d’un bâtiment annexe de la Police républicaine et causé des dégâts matériels importants. Les assaillants s’étaient ensuite repliés vers la localité de Sékogourou, tandis qu’un dispositif de ratissage avait été déployé par les forces de sécurité.