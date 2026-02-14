Bénin : Les médecins et pharmaciens biologistes renouvellent le bureau de leur association

L’Association des médecins et pharmaciens biologistes du Bénin (Ampb) a renouvelé ses instances dirigeantes à l’issue de son assemblée générale ordinaire tenue le vendredi 12 février 2026 à Cotonou. Le professeur André Bigot a été réélu président pour un mandat de trois ans.

La mise en place du nouveau bureau exécutif a été précédée de la présentation du bilan du premier mandat, couvrant la période du 16 décembre 2022 au 12 février 2026. Le rapport d’activités fait état d’avancées dans la structuration de l’association, notamment à travers l’organisation régulière de réunions, la création de cadres d’échanges pour les membres et l’élaboration d’une charte de fonctionnement. L’Ampb a également obtenu sa reconnaissance officielle et publié le répertoire des médecins et pharmaciens biologistes.

Sur le plan scientifique et institutionnel, l’équipe sortante a noué des partenariats aux niveaux national et international et pris part à plusieurs rencontres professionnelles. Elle a, par ailleurs, relancé la Société de biologie clinique du Bénin et élaboré des documents de référence portant sur les bonnes pratiques, les compétences professionnelles et le contrôle qualité dans les laboratoires.

Réélu à la tête de l’association, le professeur André Bigot a exprimé sa gratitude envers les membres pour la confiance renouvelée. « Je ferai tout pour mériter cette responsabilité et poursuivre le développement de notre association. Notre mission sera de renforcer la place des médecins et pharmaciens biologistes parmi les spécialistes et de continuer à promouvoir l’excellence scientifique et professionnelle au Bénin », a-t-il déclaré.

Créée le 16 décembre 2022, l’Ampb se donne pour objectif de défendre les intérêts spécifiques des médecins et pharmaciens biologistes et de promouvoir la discipline à travers des actions scientifiques, institutionnelles et pédagogiques.

Composition du nouveau bureau exécutif

Président : André Bigot

Vice-président : Crespin Soglohoun

Secrétaire général : Gylchrist Houndjo

Secrétaire général adjoint : Razack Osseni

Trésorier général : Anatole Laleye

Trésorier général adjoint : Sékoussounon Sanni

Commissaires aux comptes : Farida Massou, Narces Gnancadja, Harmonie Ahoussinou

Président des groupes thématiques : Simon Azonbakin

Conseillers : Dorothée Kinde-Gazard, Raphael Darboux, Clément Padonou, Isidore Zohoun, Frédéric Loko, Simon Akpona, Aurore Ogouyemi-Hounto, Edgard Lafia.