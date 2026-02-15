Bénin : Luc Gnacadja remplace Luc Atrokpo à la mairie de Cotonou

La ville de Cotonou ouvre une nouvelle séquence de sa gouvernance locale avec l’installation de Luc Gnacadja à la tête de l’exécutif communal. L’ancien ministre succède ainsi à Luc Atrokpo, désormais député à l’Assemblée nationale au titre de la 10ᵉ mandature. Cette désignation consacre officiellement l’entrée en fonction du conseil municipal pour son cinquième mandat.

Élu sous les couleurs de l’Union progressiste le Renouveau dans le deuxième arrondissement, le nouveau maire arrive aux commandes avec un profil politique et institutionnel déjà bien établi. Figure connue de la scène publique béninoise, il n’est pas un novice des responsabilités nationales et internationales.

Pour conduire l’action municipale, il sera épaulé par une équipe de trois adjoints. Arlette Bello Saizonou occupe le poste de première adjointe au maire, Gratien Adjagboni celui de deuxième adjoint, tandis que Françoise Irène Behanzin devient troisième adjointe. Cette configuration constitue l’ossature de l’exécutif communal appelée à mettre en œuvre les orientations du nouveau mandat.

Le parcours de Luc Gnacadja est marqué par une expérience gouvernementale et une reconnaissance sur la scène internationale. Il a été ministre de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme de juin 1999 à février 2005, période durant laquelle il s’est illustré dans les politiques liées au cadre de vie et à la gestion urbaine.

Son engagement en faveur du développement durable lui a valu, en mars 2003, le Green Award 2002 décerné par la Banque mondiale, distinction qui récompense des actions jugées exemplaires dans ce domaine. Quelques années plus tard, en septembre 2007, il accède à des responsabilités au sein du système des Nations unies en étant nommé secrétaire exécutif de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification par le secrétaire général Ban Ki-moon.