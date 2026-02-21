Bénin : tolérance zéro contre les camions hors gabarit

Tour de vis sur les routes. Par un communiqué conjoint signé vendredi 20 février 2026, le gouvernement active la phase répressive contre les surcharges et les véhicules hors normes, après plusieurs mois de sensibilisation restés sans effet durable.

L’instruction part de José Tonato et Alassane Seidou. Les deux ministres somment les forces de sécurité d’appliquer sans délai l’interdiction de circulation des camions en infraction sur l’ensemble du territoire. Le dispositif juridique ne change pas. Le décret n°2011-713 du 21 octobre 2011 sert de base. Son article 12 prévoit amendes, mise en fourrière et poursuites en cas de récidive.

Courtes marges de tolérance désormais closes

Entre juillet et octobre 2025, l’Agence nationale des Transports terrestres, le Centre national de Sécurité routière et la Police républicaine avaient sillonné les axes pour des campagnes de sensibilisation. Les autorités constatent une reprise des mauvaises pratiques ces dernières semaines, relançant la chaîne de décision.

« Pour mettre fin définitivement à ce phénomène, source d’insécurité routière et de dégradation des infrastructures, les éléments de la Police républicaine sont désormais mandatés pour la répression », précise le communiqué.