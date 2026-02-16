Bénin : un braquage déjoué à Bantè, des motos et une arme saisies

Au Bénin, une tentative de braquage a été mise en échec dans la nuit du mercredi 11 février 2026 dans l’arrondissement de Bantè, précisément à Gouka. L’information est rapportée par la page Facebook de la Police républicaine.

Selon la source sécuritaire, des détonations ont été signalées aux environs de 23 h 30 à hauteur de l’hôpital de zone d’Agoua. Alertée par les riverains, une équipe de patrouille s’est déployée sur les lieux. À la vue des forces de l’ordre, les individus armés ont pris la fuite en empruntant une voie vicinale en direction du village Koko, déclenchant une course-poursuite.

Pris en tenaille par l’arrivée d’une seconde unité en zone rurale, les assaillants ont ouvert le feu pour tenter de se dégager. La riposte policière les a contraints à abandonner leur progression et à se disperser dans la brousse. Dans leur fuite, ils ont laissé derrière eux trois motocyclettes — deux de marque Bajaj et une de type Haojoue X-press.

Les opérations de ratissage engagées durant la nuit se sont poursuivies jusqu’au petit matin. Elles ont permis la découverte, sous des anacardiers, d’une arme à feu, de deux paires de chaussures ainsi que d’une somme d’argent. La présence de traces de sang sur les lieux laisse supposer qu’un des fuyards a été grièvement touché lors des échanges de tirs. L’enquête ouverte se poursuit afin de retrouver les auteurs de cette tentative de braquage. Les unités de police du département des Collines restent mobilisées pour leur identification et leur interpellation.