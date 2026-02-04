Bénin : Un prévenu jugé pour le vol de vivres destinés à une école

Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a examiné, mardi 3 février 2026, un dossier de vol portant sur des denrées alimentaires destinées à un établissement scolaire. L’affaire a été évoquée en audience correctionnelle de flagrant délit. À la barre, un homme d’une quarantaine d’années a comparu pour répondre des faits. Selon les éléments exposés au tribunal, les vivres auraient été soustraits lors d’un cambriolage survenu pendant la période des congés de fête. La directrice de l’école, présente à l’audience, a indiqué qu’aucun dispositif de gardiennage n’était en place au moment des faits.

D’après son témoignage, les auteurs du cambriolage ont emporté d’importantes quantités de denrées prévues pour l’alimentation des apprenants. Le stock concerné comprend notamment sept sacs de maïs, neuf sacs de riz, quarante bidons d’huile de cinq litres, un sac de sel, des conserves de tomates, des pâtes alimentaires ainsi que d’autres produits.

Les investigations ont conduit à l’interpellation du prévenu. Une partie des vivres recherchés aurait été retrouvée à son domicile. Interrogé par le tribunal, l’intéressé a soutenu que ces denrées lui auraient été remises par un parent, enseignant dans le nord du pays. Le tribunal a décidé de renvoyer le dossier au 24 février 2026. À cette date, le parent cité par le prévenu ainsi que son épouse sont attendus à la barre pour être entendus. Les débats se poursuivront afin de situer les responsabilités dans cette affaire.