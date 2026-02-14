Bénin : Voici les noms de quelques nouveaux maires et de leurs adjoints

À la suite des élections communales de janvier 2026, la mise en place des conseils communaux se poursuit dans plusieurs localités du pays. Conduites sous l’autorité des préfets de département, les séances d’installation ont déjà permis à de nombreuses communes de désigner leurs exécutifs, marquant ainsi le démarrage effectif d’un nouveau cycle de gouvernance locale.

Élus pour un mandat de sept ans, les nouveaux maires et leurs adjoints ont désormais la responsabilité d’animer la vie communale, de piloter les politiques de développement à la base et de répondre aux préoccupations des administrés dans un contexte marqué par d’importants défis en matière d’infrastructures et de services sociaux.

Dans la commune de Ouèssè, le conseil communal a porté son choix sur Ayédoun Biaou Romain comme maire, assisté de Awo Marcel et de Tchenagni Kocou Louis, respectivement premier et deuxième adjoints. À Zagnanado, Akpoyetin Damase prend la tête de l’exécutif communal avec pour adjoints Ayitchedji Odilon et Ahouandjinou Franck.

À Kalalé, Garba Say Abdouwahabou a été élu maire, épaulé par Maman Sambo Amidou en qualité de premier adjoint. À Kérou, Wari Brisso Pierre dirige désormais la commune, avec Togui Bio Yacoubou et Daouda Mahamadou comme adjoints. Même configuration à Ségbana où Kora Abdoul Razack occupe le fauteuil de maire, assisté de Sorokou Bio et de Kaoula Atikou.

Dans la commune d’Ouinhi, Zannou Bernard a été élu maire avec à ses côtés Fatondé François et Mitchowadou Rodrigues. Toffo est désormais conduite par Agbanze Marguerite, entourée de Sinkpota Évariste et de Gnansounou Valentin. À Bopa, Djossou Abel dirige l’exécutif communal avec Gando Célestin et Akodjinou Gustave comme adjoints.

Covè est placé sous l’autorité de Aihuhin Auguste, secondé par Vodounkpè Basile et Sodjo Pascal, tandis qu’à Comè, le conseil communal a élu Tohouegnon Goudjo Yao Edgard comme maire, assisté de Edoh José et de Dossou Besan. À Bohicon, Ferdinand Bokossa a été installé dans ses fonctions de maire avec pour adjoints Pascal Blémè et Paul Adanou. À Grand-Popo, les postes de premier et deuxième adjoints sont revenus respectivement à Ayikpè Carlos et Djossou Alexandre. Cette vague d’installations constitue une phase essentielle dans le fonctionnement de la décentralisation. Elle ouvre la voie à l’exécution des programmes communaux, à la gestion des ressources locales et au renforcement de la gouvernance de proximité.