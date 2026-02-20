Burkina Faso : 10 milliards de FCFA de la BOAD pour la construction d'une route

Au Burkina Faso, le Conseil des ministres du 19 février 2026 a approuvé un prêt de 10 milliards de FCFA de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) pour bitumer le tronçon Yargo-Bourzanga sur la RN22. Ce financement cible un axe de 96 km jugé stratégique pour relier le Centre-Nord au Sahel burkinabè.

Réuni le 19 février 2026, le gouvernement burkinabè a validé un accord de prêt de 10 milliards de FCFA (environ 17,9 millions USD) accordé par la BOAD, destiné au financement du tronçon Yargo-Bourzanga, composante du projet de construction et de bitumage de la Route Nationale n°22 (RN22) reliant Kongoussi à Djibo. Le Conseil d’administration de la BOAD avait donné son feu vert à ce financement dès décembre 2025.

Un axe de 96 km pour relier deux régions enclavées

Long de 96 km, le segment Yargo-Bourzanga assure la liaison entre la région du Centre-Nord et celle du Sahel. Le bitumage, qui comprend la construction d’un poste de péage, vise à fluidifier la circulation des personnes et des biens et à désenclaver les localités traversées, dans une zone soumise à des contraintes logistiques et sécuritaires persistantes.

Le Burkina Faso multiplie les chantiers d’infrastructures routières

Cette décision intervient peu après le lancement, le 16 décembre 2025, des travaux de l’autoroute Ouagadougou–Bobo-Dioulasso, un projet 2×4 voies sur 332 km porté par l’initiative Faso Mêbo à hauteur de 200 milliards de FCFA. La BOAD avait également approuvé en décembre 2025 un financement de 20 milliards de FCFA pour la réhabilitation de la route Bobo-Dioulasso–Orodara–frontière du Mali (130 km). Le tronçon Yargo-Bourzanga attend désormais la ratification formelle de l’accord de prêt pour que les travaux puissent être engagés.