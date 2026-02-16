Cécité évitable : l’Oms alerte sur l’accès insuffisant à la chirurgie de la cataracte

Simple, rapide, abordable et efficace pour prévenir la cécité évitable, la chirurgie de la cataracte reste hors de portée de millions de personnes dans le monde. L’Organisation mondiale de la santé appelle les pays à accélérer leurs efforts pour élargir l’accès à la chirurgie de la cataracte, alors que près d’une personne sur deux souffrant de cécité liée à cette pathologie n’a toujours pas bénéficié d’une opération.

Publiée le 11 février 2026 dans la revue scientifique The Lancet Global Health, une étude révèle l’ampleur d’un problème de santé publique mondial. La cataracte, caractérisée par l’opacification du cristallin provoquant une vision floue pouvant évoluer vers la cécité, affecte plus de 94 millions de personnes dans le monde. Pourtant, la chirurgie, qui dure environ 15 minutes, permet de restaurer la vision de manière immédiate et durable.

Selon les données analysées dans 68 pays pour les années 2023 et 2024, les progrès restent insuffisants. Bien que la couverture chirurgicale ait augmenté d’environ 15 % au cours des deux dernières décennies, les projections indiquent une hausse de seulement 8,4 % d’ici 2030. Ce rythme demeure loin de l’objectif fixé par l’Assemblée mondiale de la Santé, qui vise une augmentation de 30 % sur la même période.

Publicité

L’Afrique, épicentre des inégalités d’accès

La situation est particulièrement préoccupante en Afrique, où trois personnes sur quatre nécessitant une chirurgie de la cataracte n’y ont pas accès. Les femmes sont également touchées de manière disproportionnée dans toutes les régions du monde, en raison d’inégalités persistantes dans l’accès aux soins.

Ces disparités s’expliquent notamment par le manque de personnel qualifié, la répartition inégale des spécialistes, le coût des interventions, les délais d’attente prolongés et le manque d’information. D’autres facteurs de risque, comme l’exposition prolongée aux rayons UV-B, le diabète, le tabagisme ou l’usage de corticostéroïdes, contribuent également à accélérer la survenue de la maladie.

« La chirurgie de la cataracte est l’un des outils les plus puissants dont nous disposons pour restaurer la vision et transformer des vies », a déclaré Dévora Kestel, responsable à l’Oms. Elle souligne que retrouver la vue signifie aussi retrouver autonomie, dignité et opportunités.

Investir pour mettre fin à une cécité évitable

Face à ce constat, l’Oms recommande d’intégrer le dépistage visuel dans les soins de santé primaires, d’investir dans les infrastructures chirurgicales et de renforcer la formation et la répartition des professionnels de la santé oculaire, notamment dans les zones rurales.

L’organisation insiste également sur la nécessité de cibler prioritairement les femmes et les communautés marginalisées afin de réduire les inégalités.

Avec un engagement politique et des investissements adaptés, la chirurgie de la cataracte pourrait devenir universellement accessible. Un objectif crucial pour éliminer une forme de cécité largement évitable et améliorer la qualité de vie de millions de personnes à travers le monde.