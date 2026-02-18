Chine : une streameuse perd 140 000 abonnés après un bug de filtre beauté en direct

Une créatrice de contenu chinoise a enregistré une chute brutale de sa communauté en ligne après un incident technique survenu lors d’un direct. La désactivation momentanée d’un filtre a exposé son apparence réelle, provoquant des réactions immédiates parmi ses abonnés.

Une streameuse chinoise a perdu plus de 140 000 abonnés en l’espace de quelques instants après qu’un filtre beauté qu’elle utilisait lors d’un direct a cessé de fonctionner, révélant brièvement son visage naturel à son audience.

La scène, captée en vidéo et largement relayée sur les réseaux sociaux, montre l’influenceuse s’adressant à ses abonnés lorsque l’effet visuel disparaît soudainement. Le filtre, qui modifiait fortement ses traits pour afficher une apparence très lisse et stylisée, s’est ensuite réactivé quelques secondes plus tard.

Une perte immédiate d’abonnés

Selon les informations relayées, la réaction du public a été quasi instantanée. Dès l’apparition de son visage sans filtre, un nombre important d’utilisateurs a cessé de suivre son compte. Le chiffre de plus de 140 000 désabonnements est avancé, bien que les données précises n’aient pas été confirmées de manière indépendante.

L’écart entre l’image diffusée habituellement et celle apparue lors du bug a suscité de nombreuses réactions en ligne. Certains internautes ont exprimé leur surprise, tandis que d’autres ont évoqué une forme de tromperie liée à l’usage intensif de filtres.

Un débat relancé sur l’authenticité en ligne

L’incident a rapidement été repris sur plusieurs plateformes, relançant les discussions autour de l’utilisation des filtres dans les contenus en direct. La question de l’authenticité et de la représentation de soi sur les réseaux sociaux a été largement évoquée par les internautes.

Des commentaires ont également porté sur les limites entre amélioration visuelle et modification profonde de l’apparence, ainsi que sur les attentes des abonnés envers les créateurs de contenu.