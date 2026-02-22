Cristiano Ronaldo propulse Al-Nassr en tête : le titre tant attendu est-il enfin à portée ?

Deux buts : c’est tout ce qu’il a fallu à Cristiano Ronaldo, samedi soir, pour refermer brutalement une séquence de turbulences internes et replacer Al-Nassr en tête de la Saudi Pro League, à quelques semaines d’un sprint final qui s’annonce sans merci.

Face à Al-Hazem, lanterne rouge en difficulté, le Portugais de 41 ans a d’abord frappé à la 13e minute, trompant le gardien Ibrahim Zaied d’une frappe en lucarne après une passe en profondeur de Kingsley Coman. Le même scénario se répète à la 79e : Coman glisse le ballon derrière la défense, Ronaldo conclut sans hésitation. Score final : 4-0, avec des réalisations de Coman et Angelo en prime. Al-Nassr profite dans le même temps du faux pas d’Al-Hilal, tenu en échec 1-1 par Al-Ittihad. Un point d’écart sépare désormais les deux clubs au classement.

Une grève qui a ébranlé le club

Remonter trois semaines en arrière suffit à mesurer le chemin parcouru. Depuis la fin janvier, Ronaldo avait cessé de se présenter aux matchs officiels, manquant trois rencontres consécutives. Motif : une frustration profonde à l’égard du PIF, le Fonds souverain saoudien actionnaire majoritaire d’Al-Nassr, accusé de financer massivement les rivaux — notamment Al-Hilal, renforcé par l’arrivée de Karim Benzema en provenance d’Al-Ittihad — tout en laissant son club sans ressources équivalentes au mercato. Ronaldo dénonçait également des salaires impayés à plusieurs employés du club. La ligue saoudienne avait répondu sèchement, rappelant publiquement qu’« aucun joueur ne pouvait influencer des décisions allant au-delà de son propre rôle ».

La résolution du conflit passe par une simple photo publiée sur les réseaux sociaux : Ronaldo dans les installations d’entraînement d’Al-Nassr, avec un emoji de victoire en légende. Ce geste précède la démission de Mohammed Al Sukait du conseil d’administration et la restitution de leur autonomie aux dirigeants sportifs du club, Simão Coutinho et José Semedo, suspendus de leurs fonctions par le PIF durant la crise.

Un titre qui échappe à Al-Nassr depuis 2019

Dès son retour en compétition, le 15 février face à Al-Fateh, Ronaldo marque. Puis encore contre Al-Hazem samedi. La mécanique s’est remise en route, et avec elle les espoirs d’un titre de champion qui manque au palmarès du club depuis 2019 — et que Ronaldo n’a jamais décroché depuis son arrivée en Arabie saoudite fin 2022.

« J’appartiens à l’Arabie saoudite. Je veux continuer ici. Nous sommes en tête. Notre travail consiste à gagner, à mettre la pression, et nous verrons bien. Nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes de retour, nous sommes en forme, nous sommes confiants. Match après match », a déclaré Ronaldo en conférence d’après-match.

Al-Nassr recevra Al-Taawoun lors de la prochaine journée, tandis qu’Al-Hilal se déplace chez Al-Taawon. Deux résultats qui pourraient, dès ce week-end, dessiner plus clairement les contours de la course au titre.