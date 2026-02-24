Décès à 25 ans de l'influenceuse Maria Rita Rodrigues da Silva des suites d'un malaise

Au Brésil, une créatrice de contenus suivie par des milliers d’abonnés s’est éteinte brutalement. Maria Rita Rodrigues da Silva, 25 ans, aurait succombé à un malaise dont l’origine reste inconnue.

Maria Rita Rodrigues da Silva, influenceuse brésilienne spécialisée dans la mode et la beauté, est décédée à 25 ans après un malaise survenu dans des circonstances qui n’ont pas été précisées. Le décès, confirmé par des proches, remonterait au samedi 21 février. Aucune cause officielle n’a été communiquée à ce stade.

Derniers échanges, projets interrompus

La veille, la jeune femme se trouvait en studio avec une amie, identifiée comme Lívia. Celle-ci évoque des projets en cours. Un témoignage qui décrit une situation sans alerte publique connue dans les heures précédant le décès. Sur ses réseaux sociaux, Maria Rita Rodrigues da Silva restait active. Sa dernière publication, mise en ligne jeudi, la montrait avec une nouvelle paire de lunettes de soleil.

Une présence remarquée sur les réseaux sociaux

Installée à São Bernardo do Campo, elle s’était fait connaître à travers des contenus consacrés à la mode et à la beauté. Ses publications attiraient plusieurs dizaines de milliers d’abonnés sur différentes plateformes. Certaines estimations évoquent une audience cumulée plus large.

Après l’annonce de sa disparition, les messages d’hommage se sont multipliés. Une proche, Luana Lilian, a salué « une personne charmante » dans une publication. Les circonstances exactes du malaise évoqué n’ont pas été rendues publiques. Des précisions pourraient être apportées dans les prochains jours par les proches ou les autorités locales.