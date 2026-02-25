Décès de l'influenceur Jordan James Parke, "sosie masculin" de Kim Kardashian

L’influenceur britannique Jordan James Parke est mort à 34 ans après avoir été retrouvé inconscient dans le quartier d’affaires de Canary Wharf à Londres. La police britannique enquête sur les circonstances de sa mort. Parke était un visage connu des réseaux sociaux. Grand fan de Kim Kardashian, il avait mis tout en œuvre afin de ressembler à son idole.

Mort en plein centre financier

Retrouvé inconscient le vendredi 20 février, Jordan James Parke n’a pas survécu à l’intervention des secours. Ces derniers ont ensuite alerté la police qui a confirmé le décès sur place. Son corps, découvert dans un quartier denses d’immeubles de bureaux, n’expose pour l’instant aucun signe de violence externe. La police considère son décès comme « inexpliqué » et a ouvert une enquête pour déterminer d’éventuelles causes médicales ou liées à une intervention esthétique récente.

Parcours et transformations extrêmes

Depuis ses 19 ans, Parke s’est transformé à coups de rhinoplasties, injections, BBL et implant au menton pour se rapprocher du visage de Kim Kardashian. Surnommé le « King Lip » pour ses lèvres volumineuses, il avait expliqué au cours d’un entretien médiatique son choix de transformer son physique « J’adore toute l’attention et les regards que je reçois dans la rue. » avait expliqué le jeune homme. Star de la téléréalité Botched : chirurgie à tout prix, il avait dépensé plus de 120 000 euros pour modifier son apparence. Ses interventions, fréquentes et spectaculaires, ont alimenté un profil médiatique hors norme.

Enquête et contexte judiciaire

En 2024, l’influenceur avait été arrêté après le décès d’une femme de 33 ans lors d’une intervention chirurgicale dans une clinique dont il était copropriétaire. Il avait alors été accusé de suspicion d’homicide involontaire. Le jeune homme devait comparaître devant la justice en mars prochain pour cette affaire. Vendredi 20 février, la police a arrêté un homme de 43 ans et une femme de 52 ans, soupçonnés d’homicide involontaire, avant de les relâcher sous caution. Les autorités cherchent à établir un lien éventuel entre la mort de Parke et une intervention esthétique récente qu’il aurait subie. L’enquête se poursuit et la police prévoit de communiquer de nouveaux éléments dans les prochains jours.