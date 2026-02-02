Deux semaines après son enterrement, un thaïlandais réapparaît ! Voici ce qui s'est passé

Une famille du nord de la Thaïlande est passée du deuil à la stupeur en l’espace de quelques jours. Alors qu’elle pensait avoir enterré l’un des siens, l’homme concerné est rentré chez lui bien vivant, près de deux semaines après la cérémonie organisée en son honneur.

Le point de départ remonte au 9 janvier. Un cadavre retrouvé dans un état qui empêchait toute reconnaissance faciale claire a été associé à un habitant porté disparu. Un document d’identité découvert sur la dépouille a orienté les proches vers cette conclusion, et les obsèques ont été célébrées.

Confusion autour d’une carte d’identité

Les faits se sont déroulés dans la région de Chiang Rai d’après ce que rapporte le média 7 sur 7. L’état du corps ne permettait pas une vérification visuelle fiable. La présence d’une pièce d’identité a servi d’élément déterminant pour établir, à tort, l’identité du défunt. La famille a donc procédé à l’inhumation selon les usages.

La situation a basculé lorsque l’homme supposé décédé s’est présenté chez lui, en vie. Ses proches, qui avaient déjà accompli les rites funéraires, ont alors compris qu’une erreur s’était produite. Selon les sources, son père a indiqué ignorer par quel moyen le document officiel de son fils a pu se retrouver sur une autre personne.

Restitution de la dépouille à la bonne famille

Après le signalement de cette réapparition, la tombe a été rouverte. Des volontaires ont participé au retrait du cercueil afin que le corps soit remis aux proches du véritable défunt. Les services compétents n’ont pas donné d’autres informations sur les circonstances ayant conduit à cette confusion.