Diabète de type 2 : pourquoi les diagnostics augmentent chez les moins de 40 ans ?

Le nombre de personnes vivant avec un diabète de type 2 progresse dans le monde, y compris chez les adultes jeunes. L’Organisation mondiale de la santé indique qu’en 2022, 830 millions d’adultes étaient atteints de diabète, soit deux fois plus qu’en 1990.

Longtemps associé au vieillissement, ce trouble métabolique est désormais observé de plus en plus tôt. Aux États-Unis, le Centers for Disease Control and Prevention estime que 3,6 % des 20-39 ans présentent un diabète, dont une part importante n’a pas encore reçu de diagnostic officiel.

Une détection plus fréquente, mais encore incomplète

Les autorités sanitaires ne parlent pas d’une seule cause. Les données du CDC montrent que, parmi les adultes jeunes concernés, près d’un tiers ignorent leur état de santé : environ 1,3 % de la tranche 20-39 ans correspond à des cas non diagnostiqués, identifiés uniquement par analyses biologiques.

Le diagnostic repose sur des seuils précis : glycémie à jeun supérieure ou égale à 126 mg/dL ou hémoglobine glyquée (HbA1c) atteignant 6,5 %. Ces critères sont également retenus par la Haute Autorité de santé (France).

Cette situation s’explique en partie par l’évolution du dépistage. Les recommandations médicales encouragent désormais les examens sanguins chez les personnes présentant certains facteurs de risque avant 40 ans : surpoids, antécédents familiaux ou hypertension. L’augmentation des diagnostics reflète donc aussi un repérage plus précoce.

Des habitudes de vie identifiées par les études médicales

Les travaux recensés par l’International Diabetes Federation relient la progression mondiale du diabète de type 2 à plusieurs facteurs mesurables : hausse du surpoids, diminution de l’activité physique et alimentation riche en produits transformés.

Le mécanisme central est la résistance à l’insuline. L’organisme continue à produire l’hormone, mais les cellules y répondent moins efficacement. Au fil du temps, la glycémie augmente de manière chronique.

La fréquence accrue chez les adultes jeunes correspond à une exposition plus longue à ces facteurs. L’OMS précise que la prévalence mondiale du diabète chez les adultes est passée de 7 % en 1990 à 14 % en 2022. Une apparition plus précoce allonge la durée d’évolution de la maladie au cours de la vie.

Un enjeu de santé publique lié au dépistage précoce

Le diabète de type 2 évolue souvent sans symptômes visibles pendant plusieurs années. Selon le CDC, 27,6 % des adultes diabétiques aux États-Unis ne savent pas qu’ils sont atteints. L’absence de diagnostic retarde la prise en charge et l’instauration de mesures hygiéno-diététiques ou médicamenteuses.

Les complications documentées concernent notamment les atteintes cardiovasculaires, rénales et oculaires. Elles surviennent plus fréquemment lorsque la maladie reste non traitée pendant une longue période.

Au niveau mondial, l’International Diabetes Federation estime que le diabète a été associé à 3,4 millions de décès en 2024. L’organisation projette 853 millions d’adultes touchés d’ici 2050 si les tendances actuelles se maintiennent.

Plusieurs autorités sanitaires recommandent désormais un dépistage chez les adultes présentant des facteurs de risque avant l’âge de 45 ans. Cette orientation devrait entraîner de nouveaux diagnostics dans les prochaines années, à mesure que les programmes de prévention et les contrôles biologiques se généralisent.