Donald Trump sur Melania : deux stars dans la même famille, «Ce n’est pas bon signe»

Le président américain a pris la parole. Depuis sa sortie le 30 janvier, le documentaire consacré à la première dame affiche 16 millions de dollars de recettes mondiales, un chiffre que Donald Trump a choisi de mettre en avant lors d’un événement à Washington.

Devant ses partisans, Trump n’a pas mâché ses mots : « Elle a un film qui cartonne en ce moment, numéro un au box-office. Vous vous rendez compte ? Une grande star de cinéma, et je dis toujours que ça pose problème, parce qu’il n’y a pas de place dans une famille pour deux stars. Je lui ai dit qu’on ne pouvait pas avoir deux stars dans la même famille, alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce n’est pas bon signe« , a déclaré Trump lors de son événement « Conseil de la Paix » à Washington rapporte Variety.

Une sortie qui divise les audiences

Le film, diffusé via Amazon, cumule 15,7 millions de dollars en Amérique du Nord et 279 000 dollars à l’international depuis sa sortie. Les spectateurs ont réservé au documentaire un score de 99 % sur Rotten Tomatoes. Les critiques professionnels, eux, lui ont attribué 1,4 sur 10 sur IMDb. Deux publics, deux verdicts sans zone grise. Dès le deuxième week-end, la fréquentation a chuté de 67 %, ramenant les recettes hebdomadaires à 2,37 millions de dollars.

Un bilan financier lourd pour Amazon

La plateforme aurait déboursé 40 millions de dollars pour acquérir les droits du film, auxquels s’ajouteraient 35 millions de dépenses marketing — soit environ 75 millions investis au total face à 16 millions engrangés. Ces chiffres, non confirmés officiellement par Amazon, circulaient avant la prise de parole de Trump. Sorti le 30 janvier 2026 sur Amazon Prime Video, le documentaire Melania a été réalisé par Brett Ratner et produit par la première dame elle-même. Un film autoproduit, sans regard extérieur, dans lequel Melania Trump contrôle l’intégralité de son image et de son récit.

Sa sortie n’a pas manqué de raviver la comparaison avec Becoming, le documentaire consacré à Michelle Obama, disponible sur Netflix depuis 2020. L’effet a été immédiat : au cours du seul week-end du 30 janvier au 1er février, le film sur l’ancienne première dame a enregistré une hausse de 13 300 % de ses audiences, cumulant 47,5 millions de minutes visionnées avons nous précisé dans un précédent article sur notre site.