Football : classement des 10 meilleurs joueurs du 21e siècle selon Canal+

La chaîne française Canal+ a livré son analyse sur les plus grands noms du ballon rond, à travers une initiative ambitieuse visant à identifier les figures emblématiques du football mondiale depuis 2001. Cet exercice, mené par une équipe composée de journalistes chevronnés et d’anciennes figures du métier, a mobilisé une méthodologie rigoureuse combinant votes individualisés et validation collégiale. Le résultat de ce travail de fond révèle une hiérarchie qui réunit européens, sud-américains et autres talents mondiaux. Lionel Messi trône en position de leader, tandis que Cristiano Ronaldo le suit à courte distance, confirmant la domination de ces deux phénomènes sur l’époque. Ce palmarès offre une photographie remarquable de vingt-cinq années de compétition football.

Messi et Ronaldo au cœur du classement football mondial

Le XXIe siècle a témoigné d’une transformation radicale du football professionnel, marquée par l’émergence successive de générations de prodiges transcendant les compétitions continentales et mondiales. Depuis les années 2000, le sport roi a connu une professionnalisation sans précédent avec l’augmentation des budgets, l’amélioration drastique des structures d’entraînement et la numérisation du suivi des athlètes. Chaque décennie a propulsé ses champions incontournables : Zinédine Zidane et Ronaldo Nazário en pionniers du nouveau millénaire, suivis par l’émergence progressive de deux monstres sacrés, Messi et Cristiano Ronaldo, qui ont redéfini les standards de longévité sportive en maintenant des performances élites sur près de deux décennies. Cette succession de talents générationnels reflète l’évolution tactique, technologique et mentale du jeu. Les équipes ont développé des systèmes d’analyse vidéo sophistiqués, les joueurs ont bénéficié de préparation physique révolutionnaire, et les compétitions se sont mondialisées par les retransmissions internationales.

Le processus retenu par la rédaction Canal+ s’appuie sur une architecture élaborée. Chaque contributeur, issu de domaines variés allant du journalisme spécialisé aux carrières professionnelles passées, a été invité à établir un classement personnel incluant quinze joueurs par secteur de jeu. Cette première phase a permis de capturer une diversité de perspectives, essentielle pour éviter un parti pris unique. Après compilation des votes individuels, un collège de validation a fusionné l’ensemble des avis pour produire un classement global des cent meilleurs éléments de ce premier quart de siècle. Messi occupe le sommet de classement avec une majorité, reflétant son impact lors des phases critiques des tournois. Cristiano Ronaldo en seconde place consolide la prédominance du duo portugais-argentin notamment avec ses cinq ballons d’or. Zinédine Zidane complète le podium à la troisième position, figure nostalgique rappelant l’époque précédente du football français. Ronaldo Nazário se classe quatrième, Manuel Neuer cinquième, tandis que Andrés Iniesta, Ronaldinho, Thierry Henry, Xavi et Sergio Ramos complètent le top dix.

Une hiérarchie révélatrice des transformations du football européen et mondial

Cette hiérarchie exprime bien davantage qu’un simple palmarès chiffré. Elle témoigne de la prédominance persistante des joueurs ayant bâti leurs succès en Espagne ou sous les couleurs des géants italiens et britanniques durant la dernière décennie. Messi, vainqueur de la Coupe du monde 2022, a consolidé sa candidature avec un parcours au Paris Saint-Germain et actuellement en Amérique du Nord. Cristiano Ronaldo, durant ses années au Real Madrid, a amassé des récompenses individuelles sans équivalent. Les positions de Neuer, Iniesta, Henry et Xavi mettent également l’accent sur la richesse tactique du football du XXIe siècle, où les défenseurs de classe mondiale et les milieux de terrain créatifs se sont avérés aussi décisifs que les buteurs traditionnels. L’absence de joueurs plus jeunes du top dix traduit le poids inévitable de l’ancienneté dans les votes, les carrières achevées ou mûres offrant un recul suffisant pour l’évaluation définitive.

Top 10 des meilleurs joueurs du 21e siècle selon Canal + (2001‑2025)

Lionel Messi Cristiano Ronaldo Ronaldo (R9) Ronaldinho Thierry Henry Zinédine Zidane Manuel Neuer Andrés Iniesta Xavi Sergio Ramos