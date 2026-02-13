France : arrestation de l'arnaqueur Frédérick Quinton qui escroquait des femmes depuis 20 ans

Le 11 février à Jonzac, en Charente-Maritime, un homme a été arrêté par les forces de l’ordre. Il s’agit de Frédérick Quinton. Celui-ci a été arrêté en milieu de journée, alors qu’il se trouvait au domicile d’un couple. La raison ? Il est soupçonné d’avoir multiplié les fausses identités afin d’escroquer des centaines de personnes.

Lors de l’interpellation, les gendarmes ont également retrouvé un camping-car qui stationnait à proximité du domicile du couple en question. Celui-ci, signalé volé à la fin du mois de décembre, appartenant potentiellement à d’anciennes victimes. Il a été immédiatement incarcéré.

Les forces de l’ordre annoncent l’arrestation de Frédérick Quinton

Défavorablement connu des services de police, l’escroc a été interpellé une première fois à Tarbes, en 2023, à la suite de plaintes déposées par ses victimes, l’accusant de leur avoir dérobé d’importantes sommes d’argent. Remis en liberté, il a ensuite fui la justice, ne se présentant jamais aux audiences fixées. Il sera condamné en 2025 par le tribunal correctionnel de la ville à deux ans de prison ferme.

Son arrestation est notamment due à l’émission d’un mandat d’arrêt par le tribunal de Tarbes. Outre ces multiples affaires d’escroquerie, il doit également être entendu dans plusieurs dossiers d’escroqueries. Il est effectivement soupçonné d’avoir agi dans plusieurs zones du sud et l’ouest de la France, escroquant des femmes seules, vivant le plus souvent en milieu rural.

Arrêté après 20 ans d’arnaque

Ces femmes, il les rencontrait sur des sites de petites annonces ou applications de rencontres, type Tinder. Après avoir instauré une relation de confiance, il sollicitait de l’argent avant de disparaître. Pour rester discret et ne jamais se faire attraper, il changeait régulièrement de prénom, de numéro et de département. Un mode opératoire en place depuis 20 ans. L’enquête a permis de le démasquer, en suivant à la trace son numéro de téléphone. Celui-ci a borné plusieurs fois au même endroit, facilitant l’intervention des gendarmes.