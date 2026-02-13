Maroc : l’armée algérienne ravive les tensions à Figuig

La province de Figuig, à l’est du Maroc, est le théâtre de nouveaux développements sécuritaires signalés ce jeudi, avec un déploiement de l’armée algérienne dans la zone de Ksar Ich. Selon des sources locales, des mouvements de troupes et des incidents auraient été observés près de la ligne de démarcation. Des habitants évoquent des actes perçus comme des provocations, sans réaction officielle confirmée des autorités marocaines à ce stade. Ces faits surviennent dans un climat déjà marqué par des tensions récurrentes le long de cette frontière. L’enjeu reste la stabilité d’une zone sensible où la moindre évolution suscite des inquiétudes.

Maroc–Algérie : incidents signalés à Figuig et inquiétudes des populations locales

Dans la région de Ksar Ich, relevant de la province de Figuig, des informations concordantes font état d’un nouveau déploiement de forces algériennes à proximité de la frontière. Des habitants de cette zone rurale affirment avoir observé des mouvements militaires inhabituels, accompagnés d’actes qu’ils interprètent comme des gestes de pression. Parmi les faits évoqués figurent des incendies de zones végétalisées ainsi qu’une présence qui dépasserait, selon ces témoignages, la ligne de séparation entre les deux territoires.

Ces déclarations, relayées localement, n’ont pas fait l’objet d’une confirmation officielle indépendante. Les autorités marocaines ne se sont pas exprimées publiquement sur ces événements au moment où ces informations circulent. Cette absence de communication officielle laisse place à des interrogations parmi les populations concernées, d’autant que la région est caractérisée par une forte dépendance à l’agriculture, notamment dans des zones proches de la frontière.

Les habitants de Figuig, dont certains exploitent des terres situées à proximité de la limite frontalière, disent ressentir un climat d’insécurité croissant. Pour ces populations, la répétition de tels épisodes pourrait fragiliser les activités agricoles et accentuer les tensions dans un environnement déjà sensible. Dans ce contexte, les autorités locales pourraient être amenées à suivre de près l’évolution de la situation, bien qu’aucune mesure spécifique n’ait été officiellement annoncée.

Frontière maroco-algérienne : une tension persistante dans un contexte régional sensible

Ces développements s’inscrivent dans une série d’incidents rapportés depuis le début du mois dans la même zone. Le 2 février 2026, des sources locales faisaient déjà état de tirs en l’air à proximité d’exploitations agricoles marocaines. Ces actions, interprétées par certains riverains comme une tentative d’intimidation, seraient intervenues après des opérations présentées comme liées à la matérialisation du tracé frontalier.

L’enchaînement de ces événements alimente un climat de vigilance dans cette partie orientale du Maroc, où la frontière terrestre avec l’Algérie demeure fermée depuis plusieurs décennies. Cette fermeture, décidée en 1994, a progressivement renforcé la distance entre les deux pays, tant sur le plan politique que sécuritaire. Les relations diplomatiques, quant à elles, ont été rompues en 2021, accentuant une situation déjà marquée par des désaccords persistants.

Au fil des années, les tensions entre les deux voisins ont été nourries par des différends historiques et géopolitiques, notamment autour de la question du Sahara occidental. Cette rivalité, ancienne, trouve ses racines dans des conflits remontant aux premières années suivant les indépendances, dont la guerre des Sables en 1963. Depuis lors, les relations bilatérales ont connu des phases de crispation régulières, entrecoupées de périodes d’accalmie relative, sans pour autant aboutir à une normalisation durable.

Dans ce contexte, chaque incident signalé à la frontière est susceptible de raviver les inquiétudes. La zone de Figuig, située à proximité immédiate de la ligne de démarcation, apparaît particulièrement exposée à ces dynamiques. Les informations récentes, bien que non confirmées officiellement, témoignent de la sensibilité persistante de cette frontière, où les enjeux sécuritaires, économiques et politiques restent étroitement liés.