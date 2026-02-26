France : un drone qui ciblait le porte-avions Charles de Gaulle a été neutralisé

La France, ciblée par des actions malveillantes ? En effet, d’après les autorités françaises, un drone aurait été localisé tout près du porte-avions Charles de Gaulle, actuellement en escale à Malmö. L’appareil, pris en visée, aurait ensuite été détruit.

D’après les autorités militaires, l’appareil se dirigeait vers le navire français avant d’être intercepté à environ 10km du port. D’après les premiers retours, il apparaît que l’armée suédoise aurait utilisé un système de brouillage afin de perturber son fonctionnement et pouvoir plus facilement l’intercepter.

Un drone intercepté alors qu’il ciblait le porte-avions Charles de Gaulle

À l’heure actuelle, nous n’avons aucune information relative à l’origine de ce drone. Cependant, les médias suédois ont évoqué la possibilité que celui-ci ait décollé depuis un navire russe présent dans la zone. L’incident, bien que notable, n’a toutefois eu aucun impact sur le matériel ou les hommes présents à bord.

Cette opération intervient dans un contexte militaire particulier. En effet, le Charles de Gaulle s’est récemment rendu en Suède, avec des frégates, un sous-marin d’attaque et un navire ravitailleur de l’OTAN, dans le cadre d’un exercice militaire annoncé depuis plusieurs semaines.

Un exercice militaire annoncé de longue date

La Russie, qui n’apprécie pas du tout de voir les forces de l’Organisation du traité Atlantique Nord se rapprocher de ses frontières, pourrait ainsi avoir profité de l’occasion pour tenter une opération de déstabilisation. La présence de ce drone intervient après plusieurs incidents liés à des câbles sous-marins endommagés ces derniers mois.

La présence du porte-avions à ces latitudes reste particulièrement rare. Ce n’est que la seconde fois en l’espace de 25 ans qu’il se rend aussi haut. Ce sont quasiment 2 000 marins et soldats français qui se trouvent actuellement dans la ville de Malmö. Face à un tel afflux, la ville s’est barricadée. Aujourd’hui, a été déployé un périmètre de sécurité particulièrement stricte, et ce, dans toute la région.