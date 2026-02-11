France : un homme armé de couteaux grièvement blessé par des policiers aux Gobelins

Ce mercredi 11 février 2026, un individu de 33 ans armé de couteaux a été neutralisé par balle par des policiers dans le quartier des Gobelins, dans le 13e arrondissement de Paris. L’homme avait semé la panique parmi les usagers d’un bus de la RATP avant de s’en prendre au conducteur. Transporté dans un état critique vers le centre hospitalier de la Pitié-Salpêtrière, son pronostic vital est engagé. Aucun passager ni agent des forces de l’ordre n’a été blessé au cours de cette intervention qui relance la question de la sécurité dans les transports en commun parisiens.

Attaque au couteau dans un bus parisien : la police contrainte d’ouvrir le feu aux Gobelins

Peu avant 17 heures, un homme a pénétré dans un bus du réseau RATP desservant la station Gobelins, sur le boulevard Saint-Marcel. Son comportement violent a rapidement poussé plusieurs passagers à fuir le véhicule, tandis que le conducteur trouvait refuge derrière la vitre de protection équipant son poste de conduite. Après être brièvement sorti, l’assaillant est remonté à bord et a dirigé son arme blanche vers le chauffeur. La direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) a confirmé cette séquence, précisant que l’individu s’était montré menaçant tant envers les usagers qu’envers le personnel du bus.

À l’arrivée des fonctionnaires de police, l’homme s’est retourné contre eux. Un premier agent a tenté de le maîtriser à l’aide d’un pistolet à impulsion électrique, mais cette tentative s’est avérée inefficace. L’assaillant s’est alors emparé d’un second couteau avant de foncer sur les policiers. Face à cette menace imminente, un second agent de la DOPC a fait usage de son arme de service, tirant à trois reprises. Un large périmètre de sécurité a ensuite été mis en place sur le boulevard, avec de nombreux véhicules des forces de l’ordre et des militaires de l’opération Sentinelle déployés pour sécuriser la zone.

Publicité

Sécurité dans les transports à Paris : les agressions contre les conducteurs de bus en hausse

Les agressions dans les transports en commun franciliens constituent une préoccupation croissante. L’Observatoire national de la délinquance dans les transports a relevé ces dernières années une augmentation notable des violences visant les agents et usagers du réseau RATP, les conducteurs de bus figurant parmi les professionnels les plus exposés. L’article L435-1 du Code de la sécurité intérieure encadre strictement le recours aux armes par les forces de l’ordre, les autorisant à ouvrir le feu en cas de menace imminente de mort ou de blessures graves. Dans le cas présent, l’échec du dispositif non létal suivi de la charge armée de l’individu semble correspondre aux critères de légitime défense prévus par ce cadre législatif. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances exactes de l’agression ainsi que le profil de l’assaillant, dont l’identité n’a pas été communiquée.