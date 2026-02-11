Fusillade dans une école au Canada, au moins 10 morts selon les autorités

Une fusillade a secoué mardi 10 février, Tumbler Ridge, une ville de la Colombie-Britannique, faisant au moins dix morts et 27 blessés, d’après les autorités, y compris l’auteur présumé des tirs. L’incident s’est déroulé dans une école secondaire et une résidence voisine, entraînant une mobilisation des forces de l’ordre et des premiers intervenants. Le Premier ministre du Canada, Mark Carney, s’est dit bouleversé et a annulé un déplacement prévu à Munich pour la Conférence sur la sécurité. La police locale confirme qu’il n’existe pas de menace supplémentaire pour la population.

Intervention rapide de la police et gestion de la crise à Tumbler Ridge

Selon les autorités, la première alerte concernant un tireur actif à l’école secondaire de Tumbler Ridge est parvenue en début d’après-midi. Sur place, les forces de l’ordre ont découvert six personnes abattues au sein de l’établissement. Une septième victime, blessée par balle, est décédée lors de son transfert vers l’hôpital. L’école, les habitants et les équipes d’urgence ont coopéré, ce qui a permis de sécuriser les lieux. Ken Floyd, un responsable de la police, a souligné que cette coordination a été cruciale pour limiter l’ampleur du drame. Plus tard dans la journée, la police a identifié un second site lié à l’incident, une résidence où deux autres victimes ont été retrouvées mortes. Après un premier bilan, les autorités ont confirmé que l’attaque avait fait au moins dix morts et 27 blessés.

Les autorités précisent que l’auteure des tirs, une femme selon plusieurs médias canadiens, a été retrouvée morte après s’être infligée une blessure. Les détails sur son identité n’ont pas été divulgués lors de la conférence de presse, mais l’enquête se poursuit pour clarifier les circonstances exactes de l’attaque et ses motivations.

Sécurité des écoles et enjeux sociétaux au Canada

Le Premier ministre canadien a exprimé sa solidarité avec les familles et les proches des victimes, saluant le courage des intervenants qui ont risqué leur vie pour protéger les habitants. La municipalité de Tumbler Ridge a exprimé sa profonde douleur face à l’attaque. Dans un communiqué officiel, elle a indiqué qu’« aucun mot ne pouvait exprimer la douleur que notre communauté ressent ce soir ». Cela reflète le choc et l’émotion que l’événement a provoqués au sein de cette petite ville, soulignant l’impact de la tragédie sur l’ensemble de la population locale. La ministre de la Sécurité publique de la province a déclaré que l’alerte d’urgence avait été levée et qu’aucun suspect supplémentaire ne représentait de danger pour la population.